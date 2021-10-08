«الداخلية» تنجح في إتمام الصلح بين عائلتين في سوهاج

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج، بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات، بحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وكبار العائلات، و تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعًا بالصلح النهائي وتعهد كلٌ منهما بعدم التعرض للآخر.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا نجحت في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بناحية قرية أبنود بدائرة مركز شرطة قنا، بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وكبار العائلات، و تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين ، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وتعهد كلٌ منهما بعدم التعرض للآخر .

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها، إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية.