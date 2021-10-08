بالتزكية.. فوز إبراهيم عبدالمقصود وعبدالرحمن صبري بعضوية « أطباء مطروح» تحت السن

قال الدكتور أحمد السوهاجي نقيب أطباء مطروح، لـ"الدستور أن انتخابات التجديد النصفي لنقابة الاطباء بمحافظة مطروح تجري بين 6 أطباء 4 لعضوية فوق السن و 2 لعضوية تحت السن.

وأكد نقيب أطباء مطروح علي أن فوز طبيبين بعضوية نقابة الأطباء تحت السن هما الدكتور محمد ابراهيم عبدالمقصود، والدكتور عبد الرحمن صبري "، وقد فازا بالتزكية. .

وأشار "السوهاجي" إلي ان تجري الأن الانتخابات بين 4 أطباء فوق السن حيث سيتم غلق باب الاقتراع في الساعة الخامسة، مساء اليوم، وتبدأ عملية فرز الأصوات وإعلان النتيجة الرسمية .

وكانت قد انطلقت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بمحافظة مطروح، اليوم الجمعة، بقيادة المستشار تامر محمد طارق وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وإجراءات أمنية مشددة .

وأوضح نقيب أطباء مطروح، في تصريحات سابقة لـ"الدستور، أن انتخابات التجديد النصفي لأطباء مطروح بدأت في مقر نقابة الأطباء بمدينة مرسي مطروح، موضحا أن النقابة تتكون من نقيب و 8 أعضاء مقسمين " 4 أطباء فوق السن وهم الأطباء الذين لديهم خبره في العمل اكثر من 15 عام، و 4 أطباء تحت السن وهم ممثلين فئة الشباب".

و أشار نقيب أطباء مطروح إلي أنه ترشح لعضوية التجديد النصفي فوق السن 4 أطباء وهم الدكتور الذهبي أحمد، الدكتور مصطفي عبدالفتاح، الدكتور عاطف رشدي، الدكتور مصطفي ابو اليزيد ، كما ترشح طبيبين لعضوية تحت السن هما الدكتور محمد ابراهيم عبدالمقصود، الدكتور عبدالرحمن صبري، لافتا إلى أنه سيتم غلق باب الاقتراع في الساعة الخامسة، مساء اليوم، و تبدأ عملية فرز الأصوات و اعلان النتيجة الرسمية.