منها العفو عن مسجونين والاحتفال بنصر أكتوبر.. نشاط الرئيس السيسي في أسبوع

شهد الأسبوع الماضي، نشاطًا مكثفًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، ما بين قرارات تتعلق بالإفراج عن مسجونين، والتصديق على قوانين جديدة، وحضور الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ48 لانتصار أكتوبر المجيد، وغيرها.

الاحتفال بيوم القضاء المصري للمرة الأولى

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، احتفالية يوم القضاء المصرى، التي نظمتها وزارة العدل، وذلك بعدالتوجيه بأن يكون في الأول من أكتوبر من كل عام.

وشهد الاحتفال تكريم المتميزين من شباب القضاة من مختلف الجهات والهيئات القضائية.

المبادرات الصحية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأحد، مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، لعرض مستجدات عدد من المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة على مستوى الجمهورية.

واطلع الرئيس السيسي، على جهود توفير أحدث المعدات والأجهزة الطبية الألمانية لصالح المبادرات الطبية والصحية، وكذلك فحص وتشخيص المرضى ضمن المبادرات الصحية المختلفة خاصة "حياة كريمة" و"القوافل الطبية" و"100 مليون صحة"، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الأورام والأمراض المختلفة، وكذلك متابعة خطة تطعيم الطلاب والكوادر التعليمية ضد فيروس كورونا.

واجتمع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي.

ووجه خلال الاجتماع بزيادة حجم إسهامات منظومة البحث العلمى لأغراض العملية التنموية الشاملة فى الدولة، وزيادة مخصصات الدعم فى هذا الإطار.

مبعوث رئيس الكونغو

استقبل الرئيس السيسى السفير جان ليون نجاندو المبعوث الخاص لرئيس الكونغو والمندوب الدائم لجمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الاتحاد الأفريقى، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية.

ونقل رسالة إلى الرئيس السيسي من الرئيس الكونغولى فيليكس تشيسيكيدي، تضمنت الإعراب عن التقدير العميق للدعم والمساندة الحثيثة التى تقدمها مصر للكونغو الديمقراطية فى إطار رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي، كما شهد اللقاء مناقشة تطورات عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الإفريقية.

كما أصدر الرئيس السيسى قرارين رئاسيين باللائحة التنفيذية لمعهد بحوث أمراض العيون، وإنشاء جامعة خاصة تسمي "جامعة وادي النيل بالفيوم".

سيناء

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 442 لسنة 2021، الذي ينص على فرض التدابير كلها أو بعضها في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء.

وتشمل هذه التدابير حظر التجوال، وإخلاء بعض الأماكن والمناطق، وحظر سير الدراجات البخارية ومركبات الدفع الرباعي أيًا كان نوعها، وتعطيل الدراسة جزئيًا أو كليًا بالمدارس، وحظر استخدام وسائل اتصال معينة أو غيرها من تقنيات البحث عن الأشخاص والمنشآت أو منع إحرازها وحيازتها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وحظر الإقامة أو الاقتراب أو التردد على أماكن معينة.

وأصدر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيين 48 سيدة من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بوظيفة مستشار مساعد من الفئة "ب" بمجلس الدولة، وتعيين بوظيفة نائب بمجلس الدولة 50 عضوة من الهيئتين.

الطرق

كما اجتمع مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعميد عبد العزيز الفقى مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية.

وأصدر الرئيس السيسي، قرارًا بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة.

ووضع أكاليل الزهـور علـى قبر الجندى المجهول والزعيمين محمد أنور السادات وجمال عبد الناصر، في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأصدر قرارًا بترقية اللواء أركان حرب محمد حجازی عبد الموجود، قائد قوات الدفاع الجوي، إلى رتبة الفريق.

الندوة التثقيفية

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، الندوة التثقيفية "العبور الي المستقبل" بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر اكتوبر المجيد.

وصدق الرئيس السيسي، على قانون بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

ووجه الرئيس السيسي، الخميس، تحية تقدير واعتزاز للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم.

وكتب الرئيس السيسي، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:"في الذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم، أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لقواتنا المسلحة الباسلة التي أعادت إلى الأمة كلها الثقة بنفسها".

وتابع:"وأثبتت في ذلك النصر، قدرة المصريين على إنجاز عمل عسكري يتجاوز المستحيل، تم تنفيذه بدقة في الإعداد والتخطيط، وبسالة في الأداء تجسد أسمى المعاني في حب أبناء هذا الشعب للوطن واستعدادهم الدائم لبذل الروح دفاعا عن ترابه وتحية لشهدائنا الأبرار ولجيل أكتوبر العظيم، ولروح القائد الملهم رجل الحرب والسلام ابن مصر البار الرئيس الراحل أنور السادات الذي اتخذ قرار الحرب وتحمل تبعاته بشجاعة الأبطال وعزيمة الرجال، حفظ الله ومصر وشعبها وجيشها وأرضها من كل سوء وشر".