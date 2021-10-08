الجمعة 08 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

القس غريغوريوس رشيدى: المصطلح اللاهوتي لا يُنتِج أو يخترع العقيدة المسيحية

الكاتدرائية
الكاتدرائية

قال القس غريغوريوس رشيدى في دراسة نشرت له تحت شعار: "ما بين المصطلح اللاهوتي والإيمان"، بمجلة الكرازة الناطق النصف شهري باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية إن المصطلح لا يُنتِج أو يخترع العقيدة فالعقيدة مصدرها الوحي المقدس والتقليد الكنسي، فالحقائق الإيمانية الموحى بها هي سابقة على المصطلحات فالمصطلح تعبير عن الحدث وتعبير عن الإيمان".

وأضاف:" إذًا الحقيقة الإيمانية التي أُعلِنت في الوحي هي السبب في وجود المصطلح وليس العكس، فأحداث الخلاص مثل تجسد الله الكلمة، صلبه، موته... الخ، هي سبب وجود المصطلحات اللاهوتية وهي سابقة على المصطلحات و الجدالات اللاهوتية. دور المصطلح هو فقط شرح العقيدة أو تقريب المعنى الإلهي في لغة بشرية للإيضاح والفهم لكن تبقى الحقيقة الإلهية أكبر من أي تحديد ومن أي مصطلح فالمصطلحات في النهاية هي منتج عقلي خاص بالزمان والمكان والثقافة الموجودة في ذلك العصر أو عند هذا الأب".

وتابع:" المصطلح اللاهوتي لم ينشأ هكذا فجأة فهو غالبًا ما كان مُستخدمًا في الكنيسة الجامعة ولكن مع ظهور الهرطقة سُلِّط الضوء عليه وثبّتته الكنيسة لتأكيد الإيمان. لذلك ينبغي عند مناقشة أي مصطلح لاهوتي أن تكون هناك دراسة عميقة وكافية عن الأسباب التي أدت إلى استخدامه فلا يصح أن نناقش أو نقيّم مصطلحًا لاهوتيًا بعيدًا عن الخلفية التاريخية والمناقشات اللاهوتية التي أدت إلى ظهور هذا المصطلح حتى وإن ظهر لاحقًا ان هذا المصطلح أو ذاك التعبير غير مناسب للتعبيرعن الحقيقة الإيمانية إذًا الكنيسة هي التي تقوم بنحت وتقنين هذا المصطلح أو ذاك وتعطيه المعنى المراد للتعبير عن العقيدة أو المعنى الإيماني المطلوب".

وأردف: "إن المصطلح في حد ذاته ليس هو الإيمان ولكنه دالٌّ عليه لذا يمكننا أن نغيّر المصطلح أو نستخدم آخر بدلً منه إذا اقتضت الضرورة، ذلك ولا يصح أن يكون المصطلح بديلاً عن الإيمان أو أهم من العقيدة نفسها لذا فإن وجود مصطلحات مختلفة تعبر عن نفس الحقيقة الإيمانية ليس مدعاة للخلاف أو التنابذ بين الأطراف المختلفة، المهم هو المعنى وليس كيفية التعبير عنه كذلك فإن الاعتراض على مصطلح ما لا يعني إنكار الإيمان أو الاعتراض عليه ما لم يعنِ المعترض ذلك صراحة بأنه يرفض الإيمان الدالّ عليه المصطلح.

الكنيسة أخبار الكنيسة الكنيسة القبطية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

مصدر بـ«التعليم» يوضح تفاصيل انتهاء اليوم الدراسي 11 صباحًا

أمطار خفيفة ورياح.. «الأرصاد»: ارتفاع الحرارة درجتين فى الـ72 ساعة المقبل

مواعيد حضور وانصراف الطلاب 2022 في العام الدراسي الجديد

موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2021 المرحلة الثالثة.. لينك الاستعلام

أفضل 6 صيحات في أسبوع الموضة بباريس لربيع وصيف 2022

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. وخطوات الاستعلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

عزيزى الزوج

د. محمد عفيفي

السينما وحرب أكتوبر «-1 2»

محمد نجم

حلم نقل الكهرباء المصرية إلى العالم يقترب من التحقق

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: شعب الله المحتار

ماجد حبته

ألمانيا.. ضربة موجعة للإرهاب

حسام علوان

شهادة شادى عبدالسلام عن حرب أكتوبر

مدحت بشاى

الكنيسة القبطية مجد مصرى قديم

عبد الرحيم طايع

إدمان الشَّكوى!

صور

المنتخب المصرى يخوض مرانه الأخير استعدادًا لليبيا فى تصفيات كأس العالم

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

محطة تل أبيب

المزيد

مُستوطنون يقتلعون 100 شجرة زيتون فى محافظة الخليل

التحرير الفلسطينية تحذر الاحتلال من قراره حول صلاة اليهود فى باحات الأقصى

قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين فى جنين والخليل