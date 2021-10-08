الجمعة 08 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماليزيا تعلن استعدادها لعودة استقبال السياح الأجانب

ماليزيا
ماليزيا

أعلنت وزارة السياحة والفنون والثقافة الماليزية استعدادها لاستقبال السياح الأجانب من جديد، بمن فيهم القادمون من الشرق الأوسط، في بيئة آمنة من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتزامها بضمان وصول السياح إلى البلاد بمجرد إعادة فتح الحدود الدولية.

وقالت وزيرة السياحة والفنون والثقافة الماليزية نانسي شكري - في بيان أوردته وكالة برناما الماليزية، اليوم الجمعة - "إن السياح من الشرق الأوسط يحتلون المراكز الخمسة الأولى؛ من حيث نصيب الفرد من الإنفاق، إلى جانب تسجيل متوسط إقامة أطول في البلاد مقارنة بالسياح من الأسواق الأخرى".

وعلى صعيد آخر، وافقت وزارة الصحة الماليزية، على استخدام جرعة منشطة ثالثة من لقاح "فايزر" للوقاية من الفيروس التاجي.

وقال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله - في تصريح أوردته وكالة برناما الماليزية - إن اجتماع هيئة مكافحة المخدرات أعلن اليوم إتاحة الجرعة المنشطة لمن أكملوا ستة أشهر من أخذ الجرعة الثانية من لقاح "فايزر" للفئة العمرية البالغة 18 عاما.

وفي السياق، أعلنت الصحة الماليزية اكتمال التحصين بلقاح كورونا لعدد 20 مليونا و856 ألفا و337 شخصا أو ما يعادل 1. 89% من إجمالي السكان البالغين.

وكان رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب قد أعلن في 22 سبتمبر الماضي قرار الحكومة بشأن السماح للتنقل بين الولايات الماليزية عند وصول نسبة البالغين المحصنين إلى 90%.

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