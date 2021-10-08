الجمعة 08 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فتح 26 قاعة جديدة بمدارس أسيوط لاستيعاب المتقدمين لرياض الأطفال

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم فتح 26 قاعة جديدة بالمدارس الخاصة والرسمية بمرحلة رياض الأطفال "kg1"؛ لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين طبقا لقواعد القبول المنظمة وحرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وإيجاد الحلول العاجلة للإعداد المتزايدة من الأطفال المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والخاصة.

جاء ذلك خلال لقائه بعدد من أولياء الأمور بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم.

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جانب من الاجتماع

كان محافظ أسيوط قد عقد عدة اجتماعات مع أولياء الأمور في وقت سابق بحضور قيادات مديرية التربية والتعليم وتم تشكيل لجنة من قيادات مديرية التربية والتعليم لحل مشكلة الاقبال الكبير على مرحلة رياض الاطفال، ووضع حلول جذرية لها لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين وتم الموافقة على فتح فصول جديدة لاستيعاب الطلاب الجدد.

ذلك بناءً على تقرير اللجنة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك وحفاظاً على سير العملية التعليمية وانتظامها، وحرصًا على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم. 

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جانب من الاجتماع

وأشار المحافظ إلى أهمية مرحلة رياض الأطفال التي تعد أولى خطوات تعليم الطفل لتطوير مهاراته وتكوين شخصيته وتنمية قدرته في التعبير عن نفسه وتؤهله للالتحاق بالمرحلة الابتدائية، لافتًا إلى أن المحافظة وجميع الاجهزة التنفيذية بالدولة لا تتوانى عن تقديم كافة الدعم للعملية التعليمية وتنفيذ برامج تطوير التعليم والتي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماماً كبيراً لتخريج جيل جديد قادر على تحقيق التنمية والتقدم في مختلف المجالات معلنًا تقديم كافة الدعم للنهوض بالعملية التعليمية، وحل جميع المشكلات من خلال التنسيق بين التربية والتعليم والأبنية التعليمية لتحقيق مبدأ المساواة بين الطلاب وفقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع وإتاحة الفرصة لأولياء الأمور؛ لإلحاق أبنائهم بمرحلة رياض الأطفال بمختلف المدارس العامة والرسمية والخاصة طبقًا للشروط والضوابط الموضوعة وتطبيقاً لمعايير العدالة والشفافية بين الجميع.

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جانب من الاجتماع
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