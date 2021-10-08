الجمعة 08 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تسجل عددا قياسيا في الوفيات اليومية جراء كورونا

كورونا في روسيا
كورونا في روسيا

سجلت روسيا 936 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم الجمعة في أكبر حصيلة وفيات يومية يتم تسجيلها في روسيا منذ بدء الجائحة.

و قال فريق العمل الحكومي المكلف بالتصدي لفيروس كورونا أيضا إنه سجل 27246 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة بانخفاض طفيف عن 27550 حالة في اليوم السابق.

إرشادات منظمة الصحة العالمية
وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

روسيا كورونا الجائحة فيروس كورونا كوفيد

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