تنظيف الجيوب الأنفية وتناول الماء.. 5 نصائح للحصول على نوم هادئ

يعد النوم أزمة لدى الأشخاص الذين يعانون من نزلات البرد، فالتنفس لا يكون بشكل مريح، كما أن أعراض البرد لا تمكنك من الحصول على قسطٍ كافٍ من الراحة والنوم بشكلٍ عميق، ومع تغيير الفصول يزداد هذا الأمر انتشارًا، ومن أبرز الأعراض الناتجة عن الإصابة بالبرد؛ الصداع، الحمى، السعال، والعطس، وفي حالة التأكد من عدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، يجب عليك إتباع النصائح التالية وفقًا لموقع «metro».

تنظيف الجيوب الأنفية

ليس فقط الحمام الدافئ وسيلة رائعة للاسترخاء قبل النوم، ولكن بخار الحمام الساخن قد يساعد على تخفيف تصريف المخاط في الجيوب الأنفية، مما يسهل عملية التنفس، كما أنه يزيل الاحتقان.

تناول الشاي

وينصح التقرير بتناول كوب من الشاي قبل النوم، فالمشروب الدافىء لا يهدِّئ التهاب الحلق فحسب، بل يخفف أيضًا من الاحتقان، ويعتبر شاي النعناع له خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، وثبت أنه يساعد على مسح الجيوب الأنفية، كما يساعد شاي البابونج في مكافحة الأرق.

وحث التقرير على ضرورة التأكد من تناول الشاي في الفترة ما بين 60-90 دقيقة قبل النوم حتى لا تستيقظ في منتصف الليل للذهاب إلى الحمام.

الماء

يحظى تناول الماء بفوائد صحية عظيمة للحفاظ على رطوبة جسمك، كما أنه يساعد على مقاومة انسداد الجيوب الأنفية في أثناء الليل؛ لأن بقاء الجسم رطبًا يساعد على إبقاء المخاط داخل أنفك رقيقًا ورطبًا.

طريقة النوم

وضع الوسائد في شكلها الصحيح يساعد في الحصول على نوم عميق، فالاستلقاء يمكن أن يجعل المخاط يتراكم في حلقك، مما يؤدي إلى السعال والنوم المضطرب، ولتجنب ذلك، عليك أن تنظم وسائدك بحيث يكون رأسك مرفوعًا، كي يتدفق الدم إلى أسفل ويعزز إزالة الجيوب الأنفية.

الماء والملح

ونصح تقرير «metro»، بتجربة الأدوية المصنوعة في المنزل باستخدام الماء والملح، فهي طريقة طبيعية منخفضة التكلفة لتخفيف عدم الراحة قبل النوم.