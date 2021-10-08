مجلة بريطانية.. تورم القدمين أحدث أعراض الإصابات بفيروس كورونا المستجد

كشفت دراسة نشرتها المجلة البريطانية للأمراض الجلدية، أنه رغم مرور ما يقترب من عامين منذ اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا، فإن المرض الذي اجتاح العالم لم يدل بكافة أسراره بعد، حيث يكتشف العلماء حتى الآن أعراضا جديدة مرتبطة به.

وأحدث هذه الأعراض كان تورم واحمرار في أصابع القدم عادة، وأحيانا أقل في أصابع اليد، في ظاهرة أطلق عليها الباحثون اسم "إصبع قدم كورونا".

وحسب الدراسة ، يعتقد العلماء أن هذا العرض "أحد الآثار الجانبية لتحول الجسم إلى وضعية الهجوم لمحاربة الفيروس".

ويمكن أن يظهر "إصبع قدم كورونا" لدى أي مصاب بالفيروس، لكنه أكثر شيوعا عند الأطفال والمراهقين، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وفي بعض الأحيان، يسبب العرض ألما وحكة في الأصابع، مع ظهور بثور وتورم عند لمسها.

ولاحظ الباحثون أن بعض المصابين بـ"إصبع قدم كورونا" يعانون نتوءات بارزة مؤلمة أو مناطق من الجلد الخشن في القدمين، فيما يمكن أن يظهر الصديد أيضا.

وبينما يظهر العرض لدى بعض مرضى كورونا لأسابيع، فإنه قد يمتد لأشهر لدى البعض الآخر، وفق المجلة البريطانية للأمراض الجلدية.

كما لاحظوا أن معظم من يتعرضون لـ"إصبع قدم كورونا"، لا تظهر لديهم أي من أعراض "كوفيد 19" التقليدية، مثل السعال والحمى وفقدان حاستي الشم والتذوق.

وتشير نتائج الدراسة المستندة إلى اختبارات الدم والجلد، إلى أن "سببين مصدرهما الجهاز المناعي قد يكون لهما دور في ظهور هذا العرض"، كلاهما يتضمن آليات يستخدمها الجسم لمحاربة فيروس كورونا.

أول السببين بروتين مضاد للفيروسات، والآخر نوع من الأجسام المضادة التي تهاجم خلايا وأنسجة المريض لا الفيروس عن طريق الخطأ.

وقال طبيب الأمراض الجلدية البريطاني المتخصص في القدمين إيفان بريستو، إن العرض يظهر بالنسبة لمعظم المرضى مثل تورم الأصابع المعتاد الذي قد يصاحب نوبات البرد، لدى من يعانون مشاكل في الدورة الدموية، وعادة ما يختفي من تلقاء نفسه.

لكن، حسبما قال بريستو لـ"بي بي سي"، فـ"قد يحتاج البعض إلى العلاج بالدهانات والأدوية الأخرى".

وأضاف: "تأكيد السبب في إصبع قدم كورونا سيساعد على تطوير علاجات جديدة للتعامل مع هذا العرض بشكل أكثر فعالية".