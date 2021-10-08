مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021
يستعرض موقع “الدستور” لقرائه مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 في عدد من المحافظات المصرية وتتضمن كلا من محافطة القاهرة، الجيزة، جنوب سيناء، الأقصر، السويس، أسوان، الإسماعيلية.
مواقيت الصلاة في محافطة القاهرة
وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٦
وقت الشروق اليوم ٥:٥٣
وقت أذان الظهر اليوم ١١:٤٣
وقت أذان العصر اليوم ٣:٠٢
وقت أذان المغرب اليوم ٥:٣٢
وقت أذان العشاء اليوم ٦:٤٩
مواقيت الصلاة في محافطة الإسكندرية
وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٣١
وقت الشروق اليوم ٥:٥٨
وقت أذان الظهر اليوم ١١:٤٨
وقت أذان العصر اليوم ٣:٠٧
وقت أذان المغرب اليوم ٥:٣٧
وقت أذان العشاء اليوم ٦:٥٧
مواقيت الصلاة في محافطة جنوب سيناء
وقت صلاة الفجر اليوم ٤:١٥
وقت الشروق اليوم ٥:٤٠
وقت أذان الظهر اليوم ١١:٣١
وقت أذان العصر اليوم ٢:٥١
وقت أذان المغرب اليوم ٥:٢١
وقت اذان العشاء اليوم. ٦:٣٧
مواقيت الصلاة في محافطة الأقصر
وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٢
وقت الشروق اليوم ٥:٤٥
وقت أذان الظهر اليوم ١١:٣٧
وقت أذان العصر اليوم ٢:٥٨
وقت أذان المغرب اليوم ٥:٢٩
وقت أذان العشاء اليوم ٦:٤٣
مواقيت الصلاة في محافطة أسوان
وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢١
وقت الشروق اليوم ٥:٤٣
وقت أذان الظهر اليوم ١١:٣٦
وقت أذان العصر اليوم ٢:٥٨
وقت أذان المغرب اليوم ٥:٢٨
وقت أذان العشاء اليوم ٦:٤٢
مواقيت الصلاة في محافطة السويس
وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢١
وقت الشروق اليوم ٥:٤٧
وقت أذان الظهر اليوم ١١:٣٧
وقت أذان العصر اليوم ٢:٥٧
وقت أذان المغرب اليوم ٥:٢٧
وقت أذان العشاء اليوم ٦:٤٤
مواقيت الصلاة في محافطة الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٢
وقت الشروق اليوم ٥:٤٩
وقت أذان الظهر اليوم ١١:٣٩
وقت أذان العصر اليوم ٢:٢٨
وقت أذان المغرب اليوم ٥:٢٨
وقت أذان العشاء اليوم ٦:٤٥
مواقيت الصلاة في محافطة الغربية
وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٧
وقت الشروق اليوم ٥:٥٤
وقت أذان الظهر اليوم ١١:٤٣
وقت أذان العصر اليوم ٣:٠٣
وقت أذان المغرب اليوم ٥:٣٢
وقت أذان العشاء اليوم ٦:٥٠