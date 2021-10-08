الجمعة 08 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يستعرض موقع “الدستور” لقرائه مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 في عدد من المحافظات المصرية  وتتضمن كلا من محافطة القاهرة، الجيزة، جنوب سيناء، الأقصر، السويس، أسوان، الإسماعيلية.
 

مواقيت الصلاة في محافطة القاهرة

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:٢٦

وقت الشروق اليوم ٥:٥٣

وقت أذان الظهر اليوم ١١:٤٣

وقت أذان العصر اليوم ٣:٠٢

وقت أذان المغرب اليوم ٥:٣٢

وقت أذان العشاء اليوم ٦:٤٩

 

مواقيت الصلاة في محافطة الإسكندرية

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٣١

وقت الشروق اليوم ٥:٥٨

وقت أذان الظهر اليوم ١١:٤٨

وقت أذان العصر اليوم ٣:٠٧

وقت أذان المغرب اليوم ٥:٣٧

وقت أذان العشاء اليوم ٦:٥٧
 

مواقيت الصلاة في محافطة جنوب سيناء

 وقت صلاة الفجر اليوم ٤:١٥

وقت الشروق اليوم ٥:٤٠

وقت أذان الظهر اليوم ١١:٣١

وقت أذان العصر اليوم ٢:٥١

وقت أذان المغرب اليوم ٥:٢١

وقت اذان العشاء اليوم.  ٦:٣٧

 

مواقيت الصلاة في محافطة الأقصر

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٢

وقت الشروق اليوم ٥:٤٥

وقت أذان الظهر اليوم ١١:٣٧

وقت أذان العصر اليوم ٢:٥٨

وقت أذان المغرب اليوم ٥:٢٩

وقت أذان العشاء اليوم ٦:٤٣

 

مواقيت الصلاة في محافطة أسوان

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢١

وقت الشروق اليوم ٥:٤٣

وقت أذان الظهر اليوم ١١:٣٦

وقت أذان العصر اليوم ٢:٥٨

وقت أذان المغرب اليوم ٥:٢٨

وقت أذان العشاء اليوم ٦:٤٢
 

مواقيت الصلاة في محافطة السويس 

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢١

وقت الشروق اليوم ٥:٤٧

وقت أذان الظهر اليوم ١١:٣٧

وقت أذان العصر اليوم ٢:٥٧

وقت أذان المغرب اليوم ٥:٢٧

وقت أذان العشاء اليوم ٦:٤٤
 

مواقيت الصلاة في محافطة الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٢

وقت الشروق اليوم ٥:٤٩

وقت أذان الظهر اليوم ١١:٣٩

وقت أذان العصر اليوم ٢:٢٨

وقت أذان المغرب اليوم ٥:٢٨

وقت أذان العشاء اليوم ٦:٤٥


مواقيت الصلاة في محافطة الغربية

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٧

وقت الشروق اليوم ٥:٥٤

وقت أذان الظهر اليوم ١١:٤٣

وقت أذان العصر اليوم ٣:٠٣

وقت أذان المغرب اليوم ٥:٣٢

وقت أذان العشاء اليوم ٦:٥٠

وقت صلاة الفجر مواقيت الصلاة في محافطة القاهرة مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة اليوم مواقيت الصلاة اليوم الجمعة مواعيد الصلاة اليوم الجمعة

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