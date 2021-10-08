الخارجية الموريتانية تبحث ملف الأمن الغذائى للساحل الأفريقى مع المدير العام لـ(الفاو)

بحث وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد اليوم الخميس في روما مع شو دونيو المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ملف الأمن الغذائي للساحل الأفريقي.



وذكرت الخارجية الموريتانية أن الوزير بحث مع المسؤول الأممي للأمن الغذائي في الساحل الأفريقي والتحديات التي تواجهها منطقة الساحل في تأمين حاجياتها الغذائية، مشيرة إلى أن المباحثات - التي جرت على هامش التحضير لمشاركة الوزير في المؤتمر الوزاري الأفريقي الإيطالي - تناولت كذلك علاقات التعاون القائمة بين موريتانيا ومنظمة الفاو وسبل تعزيزها وتطويرها.

وفي وقت سابق، قالت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، إن النتائج الصارخة لتقرير جديد صدر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) تشير إلى أنّ جائحة كوفيد-19 أعاقت التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المكرّسة في خطة الأمم المتحدة لعام 2030، ما يقوّض عقودًا من الجهود الإنمائية.

وقال بيترو جينارو، رئيس الخبراء الإحصائيين في المنظمة: «إنها صورة تدقّ ناقوس الخطر حيث تمّ عكس مسار التقدم نحو تحقيق العديد من مقاصد أهداف التنمية المستدامة، وهو ما أثّر بشكل ملحوظ على جميع جوانب التنمية المستدامة وما زاد من التحديات الملازمة لتحقيق خطة عام 2030».

وأشار إلى تعقّب التقدم المحرز في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالأغذية والزراعة في عام 2021 على ثمانية من أهداف التنمية المستدامة (1 و2 و5 و6 و10 و12 و14 و15) التي تم اعتمادها خلال قمة الأمم المتحدة في نيويورك عام 2015، وهذا هو التقييم الثالث من نوعه للمنظمة استنادًا إلى آخر البيانات والتقديرات المتاحة.

ويتزامن صدور تقرير المنظمة مع قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية الاسبوع الماضي التي ترمي إلى توعية العالم والحفز على العمل من أجل تحويل النظم الزراعية واستئصال الجوع والحد من الأمراض المتصلة بالنمط الغذائي وتعافي كوكب الأرض.

ويتضمّن التقرير أيضًا فصلاً خاصًا عن قياس مساهمة القطاع الخاص في أهداف التنمية المستدامة، وهو قطاع يؤدي بنظر منظمة الأغذية والزراعة دورًا أساسيًا.