وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي

هنأ محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى المولد النبوي، سائلاً الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة عليه وعلى الشعب المصري وعلى الإنسانية جمعاء بالخير واليمن والبركة، وأن يحفظ مصرنا العزيزة من كل سوء ومكروه، وأن يسبغ عليها وعلى العالم أجمع نعمة الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان.

وأكد وزير الأوقاف وقوف وزارة الأوقاف بكل كوادرها وجميع العاملين بها صفًا واحدًا خلف الرئيس السيسي في قضية بناء الوعي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الانتماء الوطني وبناء الذاكرة الوطنية الواعية.

وأرسل الوزير خطابات تهنئة إلى الرئيس السيسي وإلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

كما هنأ جمعة الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بهذه الذكرى المجيدة، وبمناسبة إشراقة هلال شهر ربيع الأنور الذي يستمد هذا النور من عطر مولد الهادي (ص).