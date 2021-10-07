الجمعة 08 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي

محمد مختار جمعة،
محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف،

هنأ محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى المولد النبوي، سائلاً الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة عليه وعلى الشعب المصري وعلى الإنسانية جمعاء بالخير واليمن والبركة، وأن يحفظ مصرنا العزيزة من كل سوء ومكروه، وأن يسبغ عليها وعلى العالم أجمع نعمة الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان.

وأكد وزير الأوقاف وقوف وزارة الأوقاف بكل كوادرها وجميع العاملين بها صفًا واحدًا خلف الرئيس السيسي في قضية بناء الوعي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الانتماء الوطني وبناء الذاكرة الوطنية الواعية.

وأرسل الوزير خطابات تهنئة إلى الرئيس السيسي وإلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

كما هنأ جمعة الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بهذه الذكرى المجيدة، وبمناسبة إشراقة هلال شهر ربيع الأنور الذي يستمد هذا النور من عطر مولد الهادي (ص).

وزير الأوقاف الرئيس السيسي المولد النبوي بناء الوعي الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور محمد مختار جمعة

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