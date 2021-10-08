الجمعة 08 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غدًا.. قطع المياه عن بعض قرى مركز ناصر

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، عن أنه سيتم قطع المياه عن محطتي كفر الجزيرة وجزيرة أبو صالح بمركز ناصر نظرا لأعمال التطهير من الساعة الرابعة عصراً يوم الجمعة حتى السادسة صباحاً يوم السبت مما يترتب عليه قطع المياه عن قري كفر الجزيرة، منشأة الشركة، جزيرة أبو صالح، عزبة على حموده، الغرقد.

 

ووفق بيان للشركة فإنها تتقدم بإعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، فإنها تناشد المواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات وكافة المنشآت الحيوية بتدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه تلك الفترة، منوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عن الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى بهذا الخصوص.

 

فيما تفقدت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى في بني سويف، محطتي المعالجة الثلاثية ومياه القضابي بفرع الفشن، لمتابعة سير الأعمال بالمحطات، تأكيدًا على سعي شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف الدائم على تقدم أفضل خدمة لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين.

 

وأكدت دينا فى تصريحات صحفية، على ضرورة التشغيل الأمثل للمحطات والاهتمام بنظافتها والصيانة الدورية والمستمرة اللازمة، مشددة على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بجميع مواقع العمل لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

كما تابعت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى استعدادا لبدء العام الدراسي، توصيل المياه للمدارس الجديدة التي ستدخل الخدمة لها مع بدء العام الدراسي الجديد للاطمئنان على خدمة مياه الشرب بعد توصيلها.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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