الخميس 07 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 3 عاطلين لحيازتهم مخدرات وأسلحة بدار السلام

حبس
حبس

قررت نيابة دار السلام حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، ضبط بحوزتهم أسلحة وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة القسم) حال تواجدهم بدائرة القسم، وبحوزتهم (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات من ذات العيار - كمية من مخدر الفودو -  كمية من  مخدر الأستروكس - 250 كيسا بلاستيكيا بداخله مادة مخدرة "يتم خلطها بالتبغ" -  ميزان حساس -  3 هاتف محمول - مبلغ مالى).

وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للسلاح النارى بقصد حماية نشاطهم الإجرامى والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة دار السلام عاطلين أسلحة وذخائر ترخيص مواد مخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

مفاجآت فى تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

مصدر بـ«التعليم» يوضح تفاصيل انتهاء اليوم الدراسي 11 صباحًا

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة سهير البابلى

استعلم| لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية برقم الجلوس والرقم السري المرحلة الثالثة 2021

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. وخطوات الاستعلام

إصابة 5 من رجال الحماية المدنية أثناء إخماد حريق عقار بالغردقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما وحرب أكتوبر «-1 2»

محمد نجم

حلم نقل الكهرباء المصرية إلى العالم يقترب من التحقق

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: شعب الله المحتار

ماجد حبته

ألمانيا.. ضربة موجعة للإرهاب

حسام علوان

شهادة شادى عبدالسلام عن حرب أكتوبر

مدحت بشاى

الكنيسة القبطية مجد مصرى قديم

عبد الرحيم طايع

إدمان الشَّكوى!

د. القس صفوت البياضى

شهادة على العصر

صور

المنتخب المصرى يخوض مرانه الأخير استعدادًا لليبيا فى تصفيات كأس العالم

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين قرار القضاء الإسرائيلى السماح بصلاة اليهود فى المسجد الأقصى

«الخارجية الفلسطينية»: تصريحات وزيرة الداخلية الإسرائيلية «تحريضية»

80 % من سكان إسرائيل حصلوا على جرعة واحدة من لقاح كورونا