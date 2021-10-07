حبس 3 عاطلين لحيازتهم مخدرات وأسلحة بدار السلام

قررت نيابة دار السلام حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، ضبط بحوزتهم أسلحة وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة القسم) حال تواجدهم بدائرة القسم، وبحوزتهم (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات من ذات العيار - كمية من مخدر الفودو - كمية من مخدر الأستروكس - 250 كيسا بلاستيكيا بداخله مادة مخدرة "يتم خلطها بالتبغ" - ميزان حساس - 3 هاتف محمول - مبلغ مالى).

وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للسلاح النارى بقصد حماية نشاطهم الإجرامى والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.