الجمعة 08 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مطالبًا بفتح تحقيق فوري

تحرك برلماني لكشف ملابسات العثور على كميات من لقاح كورونا بترعة بالمنيا

كميات من لقاح كورونا
كميات من لقاح كورونا بترعة بالمنيا

تقدم النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، ببيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن واقعة العثور على كميات كبيرة من لقاح فيروس كورونا ملقاة بإحدى الترع في محافظة المنيا، مطالبا بكشف أسباب وملابسات الواقعة وعرضها أمام الرأي العام.

وطالب النائب بسرعة محاسبة مسؤولي وزارة الصحة بمديرية المنيا وكافة المسؤولين عن هذه الجريمة التي تستهدف حياة وأموال الشعب وصحة المواطنين.

- إهمال وجريمة متكاملة الأركان

ودعا عضو مجلس النواب إلى ضرورة فتح تحقيق فوري وتطبيق القانون  ومحاسبة كافة المسؤولين، وقال في الوقت الذي تسعى مصر لتوفير اللقاحات ضد فيروس حفاظا على حياة المصريين وتدفع مبالغ طائلة، نجد هذا الإهمال بإلقاء كميات من اللقاح بالترع وهو ما يمثل جريمة متكاملة الأركان.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه الواقعة أهدرت فرصة الحفاظ على حياة مصريين مستحقين لهذا اللقاح  إضافة إلى الأموال، خاصة في ظل حالات الانتظار، هو ما يعني أن من قام بهذا الفعل يستهدف أمن وصحة الشعب ويستهدف مصر وأمنها القومي.

وتابع النائب ما حدث جريمة وإهمال وإهدار للمال العام تقع مسئوليته السياسية على الحكومة ووزيرة الصحة، و طالب باستدعاء وزيرة الصحة إلى مجلس النواب لشرح أسباب وملابسات ما حدث ومحاسبة المسئولين، لافتا إلى أنه لا يمكن السكوت على ما حدث ولابد من تحقيق فوري.

وتساءل "حتة" كيف وصل اللقاح لمرحلة الترع، متابعًا هل يمكن أن يكون علاج الشعب عرضة للسرقة والإهمال، واستنكر الواقعة، قائلًا: في الوقت الذي تتسابق الدول للحصول على لقاح فيروس كورونا، وتسعى البشرية كلها من أجل الحفاظ على صحة مواطنيها، خصوصا مع دخول الموجة الرابعة نجد هذه الواقعة الغريبة بإلقاء اللقاح في الترع.

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