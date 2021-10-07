مصرع شاب أسفل عجلات القطار فى بنى سويف

لقى شاب مصرعه عقب سقوطه من قطار الصعيد بنطاق مركز ببا جنوب بني سويف، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي.

تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة، مدير المباحث الجنائية، بسقوط شاب من القطار قرب مركز ببا، فوجه إلى سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف وجرى نقل جثة الشاب ويدعى "حسن.س.ع، 37 عامًا، مقيم مركز الفشن إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.