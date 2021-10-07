الخميس 07 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

هبوط أرضى بسبب كسر ماسورة صرف صحي فى حى الجمرك بالإسكندرية

هبوط ارضي بحي الجمرك
هبوط ارضي بحي الجمرك

شهدت منطقة رأس التين بحي الجمرك بالإسكندرية، وقوع هبوط أرضي ناتج عن كسر ماسورة صرف صحي.

وتلقي حي الجمرك، بلاغاً يفيد بوجود هبوط أرضي بشارع الحجاري مع رأس التين، وتوجه على الفور اللواء حسام الشيخ، رئيس حي الجمرك إلى موقع الحدث وشدد على سرعة وجود جميع الجهات التنفيذية للكشف عن الهبوط ومتابعة إصلاحه.

وتبين بالمعاينة أن الهبوط ناتج عن كسر ماسورة صرف صحي، وجار الإصلاح وعمل اللازم  .

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هبوط ارضي بحي الجمرك 

وفي سياق متصل تم معاينة تكسير حول مطبق صرف صحي أدى لسقوطه، وذلك بشارع القائد جوهر، بنطاق الحي كما تمت المعاينة بشارع السيد محمد كريم لسقوط غطاء مطبق صرف صحي، وجار المتابعة والإصلاح وإعادة الشيء لأصله  .

جاء ذلك بوجود سكرتير عام الحي، ومدير إدارة الطرق، ومدير إدارة المتابعة الميدانية، الصرف الصحي الجمرك، مديرية الطرق وتم تحرير محضر تنسيقي بذلك .

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هبوط ارضي بحي الجمرك 

وكان قد تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أمس معدات شركة الصرف الصحي بمحطة التنقية الشرقية، للوقوف على جاهزية الشركة لمجابهة نوات موسم الشتاء، ومراجعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة. وذلك في إطار خطة محافظة الإسكندرية لاستقبال موسم الشتاء 2021 / 2022. 
وبحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، وجميع الجهات المعنية.

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هبوط ارضي بحي الجمرك 

وأكد المحافظ أنه في ظل دعم ورعاية القيادة السياسية تم دعم محافظة الإسكندرية بعدد كبير من معدات وسيارات الصرف الصحي الجديدة للتعامل مع النوات الشديدة. بالإضافة إلى تمركز معدات الصرف الصحي بالنقاط الساخنة البالغ عددها 103 نقاط على مستوى المحافظة. 

وأضاف الشريف أن المحافظة بدأت مبكراً في استعدادات استقبال موسم الشتاء. مؤكداً أن هناك تنسيقا تاما وكاملا بين الأجهزة التنفيذية المختلفة من المحافظة والأحياء والصرف الصحي والمياه لتجاوز أزمات النوات، بالإضافة إلى المتابعة اللحظية لاستقبال النوات ورفع درجة الطوارئ القصوى في جميع الجهات. 

الإسكندرية هبوط ارضي حي الجمرك كسر ماسورة صرف صحي جارى الإصلاح

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