دراسة: النساء اللائى يستيقظن في الليل أكثر عرضة للموت

حذر أطباء من أن النساء اللائي يستيقظن في الليل أكثر عرضة للموت في سن مبكرة.

وكشفت الدراسة الجديدة أن النساء اللائي يستيقظن في الليل تزيد احتمالية موتهن في سن صغيرة بمقدار الضعف، لكن الأطباء قالوا إنهم يمكن أن يقللوا من مخاطرهم عن طريق حجب الأصوات بسدادات الأذن أو علاج الشخير أو فقدان الوزن.

وذكرت الدراسة أن النساء اللائي يستيقظن في الليل تزيد احتمالية موتهن في سن صغيرة بمقدار الضعف، من خلال بحث شمل 8000 رجل وامرأة في اليقظة اللاواعية أثناء الليل والتي يمر بها الجميع.

وتحدث الإثارة من النوم كجزء من قدرة الجسم على الاستجابة للمواقف التي يحتمل أن تكون خطرة، مثل الضوضاء والألم ودرجة الحرارة والأضواء.

ويمكن أن يؤدي إعاقة التنفس وهو أحد أعراض انقطاع التنفس أثناء النوم الذي يسبب الشخير، إلى دفع الشخص إلى اليقظة اللاواعية.

واستخدم الباحثون، بيانات من ثلاث دراسات منفصلة ارتدى فيها المشاركون جهاز مراقبة للنوم أثناء نوم ليلة واحدة، حصل كل منهم على درجة مئوية من "عبء الاستيقاظ" وجمعت عدد مرات استيقاظهم في الليل ومدة استيقاظهم، ومقارنة المدة التي قضوها في النوم إجمالاً.

خطورة الاستيقاظ أكثر من مرة في الليل خطر يهدد النساء

تمت متابعة المشاركين على مدى عدة سنوات ، تراوحت بين ست سنوات في المتوسط ​​و 11 سنة، حيث وجد مؤلف الدراسة الرئيسي، ماتياس بومرت، وزملاؤه أن النساء يستيقظن في الليل أقل من الرجال.

ومع ذلك، بدت التأثيرات أكبر، لا سيما فيما يتعلق بخطر الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية - وهو مصطلح عام يغطي الحالات التي تؤثر على القلب أو الأوعية الدموية ، مثل السكتة الدماغية أو النوبة القلبية.

وأشارت الدراسة، النساء اللائي يستيقظن في الليل أكثر من غيرهن، لديهن خطر أكبر بنسبة تتراوح ما بين 60 و 100 في المائة للوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بالنساء اللائي قمن بنوم عميق.