الخميس 07 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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فن

عائشة عثمان تطرح برومو تشويقي لـ«100/100» (فيديو)

عائشة عثمان
عائشة عثمان

طرحت الفنانة عائشة عثمان برومو ترويجي لأغنيتها الجديدة عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام"، وتحمل الأغنية اسم "١٠٠ ١٠٠"، وهى من كلمات عبدالرحمن محمد وألحان مدين وتوزيع أحمد عبدالعزيز، وتستعد عائشة لطرحها الأسبوع المقبل عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بطريقة الفيديو ريلكس.

وتعد أغنية "١٠٠ ١٠٠" ثاني أغاني عائشة عثمان، بعد أغنية "ما تيجي بقى نفرح" التي طرحتها منذ فترة، وحققت نجاح كبير حتى وصلت نسبة مشاهدتها إلى ما يقرب من ٥ مليون مشاهدة في أقل من شهر، وتعاونت خلالها مع الشاعر الغنائي تامر حسين والملحن مدين والموزع أحمد عبدالعزيز.

وقالت عائشة في تصريحات، الخميس، إنها اختارت طرح أغنية "١٠٠ ١٠٠" هذه الفترة، لما تحمله من ايقاع سريع وكلمات تتناسب مع الأجيال الحالية، مؤكدة أنها ستطرح عدة أغاني أخرى خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لطرح ألبومها كاملا قبل نهاية العام الجاري.

أشارت أنها سجلت بالفعل عدد من الأغاني مع نخبة من صناع الموسيقى في مصر، موضحة أنها تحمست لخوض تجربة الغناء بعد أن خاضتها ضمن أحداث مسلسل "المماليك" الذي تشارك في بطولته بجانب نخبة من النجوم أبرزهم رانيا يوسف وبيومي فؤاد، ومن إخراج حازم فودة، وأضافت أن شخصيتها في المسلسل تطلبت ان تقوم بغناء أغنية مرتبطة بالأحداث، وعندما سجلتها قررت أن تخوض التجربة بشكل منفصل لتقديم عدد من الأغاني.

 https://www.instagram.com/reel/CUr_V5Fl8qL/?utm_source=ig_embed&ig_rid=f6da1409-04f3-4ea5-8179-ea3237218d0d

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