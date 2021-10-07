الخميس 07 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

داليا مصطفى بالحجاب وبشرى حزينة فى بوستر «مش مبسوطة» (صورة)

بشرى وداليا
بشرى وداليا

تصدرت النجمتان داليا مصطفى وبشرى البوستر الدعائي الرسمي لحدوتة «مش مبسوطة» من مسلسل «زي القمر» ومن المقرر عرض حلقاته على قناة cbc بعد غد السبت.

وظهرت داليا خلال البوستر وهي ترتدي الحجاب وبجوارها الفنانة بشرى التي ظهرت حزينة وهو ما يظهر الشكل العام لشخصيتها في المسلسل.

حكاية «مش مبسوطة» الحدوتة السادسة من العمل الذي يشاركهما البطولة فيه أحمد سعيد عبد الغني وهشام إسماعيل وداليا مصطفى، وتأليف عمرو الدلى وإخراج شيرين عادل.

وتجسد داليا خلال الأحداث دور امرأة فقيرة تعمل في عيادة وزوجها يعمل «نقاش» ويقوم بدوره الفنان هشام إسماعيل، وتعيش حياة غير سعيدة طوال أحداث المسلسل، وتتمنى أن يحنو عليها زوجها ويشعر بها.

المسلسل يعبر في جميع حكاياته عن قضايا نسائية يناقشها بشكل اجتماعي ويمثّل نماذج مختلفة للمرأة المصرية في مختلف حالاتها.

«زي القمر» عرض لأول مرة في شهر مارس الماضي، بدأت بحكاية «حتة مني» قامت ببطولتها النجمة إلهام شاهين ومؤمن نور وأحمد وفيق وإيناس كامل ونهال عنبر وسارة الشامي، وكانت من تأليف شهيرة سلام، وإخراج حسام علي.

أولى حكايات زي القمر الموسم الثاني مسلسل زي القمر الموسم التانى زي القمر الموسم الثانى من مسلسل زى القمر انا قبلت مسلسل زى القمر

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