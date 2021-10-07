فتح تنسيق تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية السبت

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح تنسيق تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية 2021، اعتبارا من يوم السبت 9/10/2021 حتى الثلاثاء 12/10/2021.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، نتيجة تنسيق الشهادات الفنية للعام الجامعي الجديد 2021.

وحددت وزارة التعليم العالي، شروط التحويل بين الكليات:

التحويل بين الكليات الجامعية

- عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة ما يلي :-

-التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات .

-التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

-الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .

-التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

-لا توجد تحويلات ورقية.

-التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

-استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

-تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

-يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الالكتروني فقط إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع .

-لا توجد تحويلات ورقية.

-في جميع الحالات السابقة يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط يتم باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

وكانت وكانت قد حددت وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا للقبول في تنسيق الدبلومات الفنية، للحاصلين على مجموع 60% فأكثر، من طلاب المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق).

وبلغ الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها، للحاصلين على مجموع 60 % فأكثر، في - دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصنـاعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي.

فيما بلغ الحد الأدنى للقبول في تنسيق الدبلومات الفنية 2021 مجموع 75 % فأكثر، للحاصلين على دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات، بالإضافة للحاصلين على دبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - مركز التكنولوجيا المتميز.