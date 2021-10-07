الخميس 07 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد تحذيرات من المسلسل.. أبرز المعلومات عن «لعبة الحبار»

لعبة الحبار
لعبة الحبار

أثار مسلسل «squid games» جدل واسع عالميا، حيث حذر العديد من الخبراء منه نظرا لخطورته على الأطفال والمراهقين، حيث اعتبروه يشجع على العنف.

وترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن «لعبة الحبار»، كالتالي:

  • اللعبة ضمن مسلسل كوري جنوبي.
  • عرضت اللعبة من خلال المسلسل للمرة الأولى على منصة نتفليكس الشهر الماضي.
  • لعبة الحبار هي محاولة للبقاء على قيد الحياة.
  • اللعبة تبدأ من خلال 456 متسابقا.
  • الفائز بلعبة الحبار يحصل على جائزة قدرها 45.6 مليار وون.
  • اللعبة بها العديد من المشاهد الدموية وتسبب في التحريض على العنف.

جدير بالذكر أن المسلسل هو أول دراما كورية تحتل المرتبة الأولى في قائمة أفضل 10 برامج تليفزيونية على منصة «نتفليكس» بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتحتوي مشاهد مسلسل Squid Game على العنف والدماء عبر أفكار الألعاب التي يتم إقصاء أي قتل الخاسر بها، إلى جانب تحول المشتركين إلى قتل بعضهم البعض لتقليل أعداد المنافسة.

انتشر المسلسل ومشاهده بصورة كبيرة على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي خاصة تيك توك، رغم تأكيد الشركة المنتجة على أن العمل ليس لضعاف القلوب أو مناسبا لجميع الفئات العمرية.

تضم أحداث المسلسل العديد من الصور غير المناسبة للأطفال تماما أهمها الموت  وحوادث القتل الجماعي، والأذى الجسدي، وبعض المشاهد الجنسية، وهو محتوى مزعج وغير لائق لكثير من الفئات العمرية.

لعبة الحبار لعبة الحبار معلومات معلومات لعبة الحبار

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

هيئة الدواء تحذر من شراء أدوية «السوشيال ميديا»: تسبب الوفاة

استعلم| لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية برقم الجلوس والرقم السري المرحلة الثالثة 2021

منع دخول العاملين بـ«البترول» إلى مقار العمل دون تلقيح بعد هذا الموعد

لينك مباشر| نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات صناعي

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. وخطوات الاستعلام

استعلم| لينك نتيجة تقليل الاغتراب 2021 المرحلة الثالثة والمتخلفين على بوابة الحكومة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام علوان

شهادة شادى عبدالسلام عن حرب أكتوبر

مدحت بشاى

الكنيسة القبطية مجد مصرى قديم

عبد الرحيم طايع

إدمان الشَّكوى!

د. القس صفوت البياضى

شهادة على العصر

جلال حمام

لماذا يحاول الغنوشى إعادة الحياة للبرلمان التونسى؟

مؤمن المحمدي

مقارانات كليشنكان

حسين دعسة

بى بى سى.. وحرب 6 أكتوبر المجيدة

المستشار أسامة محمد زكى يكتب: أخلاق النبلاء ووفاء الكبار مع الكبار

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية الفلسطينية»: تصريحات وزيرة الداخلية الإسرائيلية «تحريضية»

80 % من سكان إسرائيل حصلوا على جرعة واحدة من لقاح كورونا

تنديد فلسطينى بحكم قضائى يسمح لليهود بالصلاة فى باحات المسجد الأقصى