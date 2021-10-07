بعد تحذيرات من المسلسل.. أبرز المعلومات عن «لعبة الحبار»

أثار مسلسل «squid games» جدل واسع عالميا، حيث حذر العديد من الخبراء منه نظرا لخطورته على الأطفال والمراهقين، حيث اعتبروه يشجع على العنف.

وترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن «لعبة الحبار»، كالتالي:

اللعبة ضمن مسلسل كوري جنوبي.

عرضت اللعبة من خلال المسلسل للمرة الأولى على منصة نتفليكس الشهر الماضي.

لعبة الحبار هي محاولة للبقاء على قيد الحياة.

اللعبة تبدأ من خلال 456 متسابقا.

الفائز بلعبة الحبار يحصل على جائزة قدرها 45.6 مليار وون.

اللعبة بها العديد من المشاهد الدموية وتسبب في التحريض على العنف.

جدير بالذكر أن المسلسل هو أول دراما كورية تحتل المرتبة الأولى في قائمة أفضل 10 برامج تليفزيونية على منصة «نتفليكس» بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتحتوي مشاهد مسلسل Squid Game على العنف والدماء عبر أفكار الألعاب التي يتم إقصاء أي قتل الخاسر بها، إلى جانب تحول المشتركين إلى قتل بعضهم البعض لتقليل أعداد المنافسة.

انتشر المسلسل ومشاهده بصورة كبيرة على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي خاصة تيك توك، رغم تأكيد الشركة المنتجة على أن العمل ليس لضعاف القلوب أو مناسبا لجميع الفئات العمرية.

تضم أحداث المسلسل العديد من الصور غير المناسبة للأطفال تماما أهمها الموت وحوادث القتل الجماعي، والأذى الجسدي، وبعض المشاهد الجنسية، وهو محتوى مزعج وغير لائق لكثير من الفئات العمرية.