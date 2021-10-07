البحرين تدين استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف مطار أبها السعودي

أدانت مملكة البحرين، اليوم الخميس، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية، في استهداف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية بشكل متعمد وممنهج، فيما استنكرت بشدة استهداف المطار بطائرة مسيرة مفخخة، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بإصابات طفيفة، وتضرر بعض الواجهات بالمطار، معتبرة أن الهجوم الأخير يعد «انتهاكًا واضحًا وصريحًا للقانون الدولي الإنساني وكافة الأعراف الدولية»، فيما أشادت بيقظة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة المسيرة وتدميرها.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيانٍ أوردته وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، موقف المملكة الثابت والداعم بقوة لجهود السعودية، وتأييدها التام لما تتخذه من تدابير وإجراءات للتصدي للهجمات والمحاولات الحوثية العدائية والدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إدانة وشجب مثل هذه الاعتداءات التي تشكل خطرًا على المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية.

«جريمة حرب»

وفي سياقٍ متصل، أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بشدة، الهجوم الحوثي الذي استهدف مطار أبها الدولي مجددًا بطائرة مسيرة مفخخة، مؤكدة أنه «جريمة حرب».

وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته واستنكاره الشديدين لما قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية من تهديد للمدنيين باستهداف مطار أبها الدولي، مؤكدًا أن «تعريض حياة المسافرين والمدنيين للخطر عمل إرهابي جبان وجريمة حرب وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني».

وجدد العثيمين، تأييد منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها كل الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية، للتعامل مع ممارسات ميليشيات الحوثي الإرهابية، في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

وفي ختام بيانه، دعا الأمين العام، المجتمع الدولي، إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف استمرار التهديدات الجبانة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة بطريقة ممنهجة ومتعمدة من قبل ميليشيات الحوثي، والموجَّهة إلى المدنيين والأعيان المدنية في السعودية.