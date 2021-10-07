الخميس 07 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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اقتصاد

السبت.. الغرفة التجارية بالجيزة توفر أكثر من 6 آلاف فرصة عمل

الغرفة التجارية بالجيزة
الغرفة التجارية بالجيزة

 تطلق الغرفة التجارية بالجيزة، السبت، 9 أكتوبر، الملتقى التوظيفي الأكبر بالتعاون مع محافظة الجيزة ومديرية القوى العاملة في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل بالهرم، بمشاركة أكثر من 97 شركة ومؤسسة كبرى منهم 50 شركة متواجدة داخل المخيم المكيف الذي يقام فيه الملتقى، و47 شركة تتواصل مع طالبي الوظائف من خلال مواقعهم الإلكترونية، وذلك لتنفيذ الاشتراطات الخاصة بالإجراءات الاحترازية.

من جانبه، أكد محمد إمبابي، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن الملتقى التوظيفي سيشارك فيه ما يقرب من 97 شركة فى كافة المجالات ومنها العقارات والاتصالات والسيارات والخدمات الإلكترونية، وذلك بتوفير أكثر من 6 آلاف وظيفة لمختلف المؤهلات الدراسية ومختلف الأعمار، مشيرًا إلى أن هذا الملتقى يعد الأكبر من حيث توفير الوظائف المتاحة وعدد الشركات المشاركة فى الملتقى.

وأضاف "إمبابي" فى بيان للغرفة، أن الملتقى سيتم تنظيمه بالتعاون مع محافظة الجيزة ومديرية القوى العاملة وتم تحديد موقع الملتقى بأرض، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة المتقدمين من الشباب للبحث عن الوظائف.

يأتى ذلك بعد اختتام الغرفة لفعاليات معرض أهلا المدارس اليوم الخميس، والذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، في إطار الدعم المستمر للتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

وأكدت الغرفة التجارية بالجيزة أن الغرفة حصلت على موافقة سابقة لمد فترة عمل المعرض لمدة أسبوع، وذلك نظرًا للإقبال الكبير الذى شهده المعرض خلال الفترة الأولى، حيث ضم المعرض أكثر من 50 جناحا لـ50 عارضًا من جميع المنتجات والأدوات المدرسية بتخفيضات تتراوح بين 30-50% عن الأسعار الرسمية لها.

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