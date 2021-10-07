الخميس 07 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

زراعة الفيوم: حصاد 2029 فدان من محصول السمسم (صور)

زراعة محصول السمسم
زراعة محصول السمسم

انتشرت زراعة محصول السمسم هذا العام بين المزارعين بشكل كبير بمراكز محافظة الفيوم، حيث يستخدم السمسم في صناعات عديدة مثل الطحينة والحلاوة الطحينية إلي جانب إضافته للمخبوزات، ويعتبر من المحاصيل الزيتية.

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زراعة محصول السمسم  

وقال مزارع بالفيوم، إنه دائم الحرص على زراعة محصول السمسم منذ أكثر من 7سنوات، حيث أنه مشروع مربح وغير مكلف، ويحتاج إلى تسويق حتى يتم بيع كميات كبيرة منه وكسب المال، مشيرًا إلى أن زراعة محصول السمسم أربعة أشهر فقط، فهو محصول متوسط العمر عمره 120 يومًا، حيث بدأنا من 15 أغسطس حصاد السمسم فى المساحات المنزرعة مبكرًا، والفدان يتكلف 4 كيلو تقاوي.

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وأكد المهندس ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أن محصول السمسم من المحاصيل ذات الإنتاجية العالية والذي انتشر زراعته هذا العام بين المزارعين بشكل كبير بمراكز المحافظة وتبلغ مساحة محصول السمسم المنزرعة علي مستوى المحافظة المزروعة 2329 فدان، تم حصاد مساحة 2029 فدان.

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زراعة محصول السمسم  

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أن محصول السمسم تصل فيه إنتاجية الفدان 5 أردب وتبلغ قيمة الأردب 120 كيلو جرام ويصل سعر الأردب من ألفين و500 إلى 3 آلاف جنيه للأردب الواحد مما يعود على المزارع بارتفاع الأرباح العائدة عليه مقارنة بالمحاصيل الأخرى.

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زراعة محصول السمسم  


 
 

زراعة محصول السمسم 4أشهر ووكيل الوزارة حصاد مساحة 2029فدان

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وائل لطفي

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