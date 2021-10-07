الخميس 07 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المتحدث العسكرى: انتصار أكتوبر يمثل إعجازًا كبيرًا على مستوى الأسلحة المصرية

العقيد أركان حرب
العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ

وجه العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، التهنئة والتحية للشعب المصرى بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر العظيم، واصفا نصر أكتوبر بأنه الأكبر والأعظم على مستوى كافة المعارك العسكرية المصرية.

وأضاف المتحدث العسكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام معقول" على «راديو مصر» أن انتصار أكتوبر يمثل إعجازا كبيرا على مستوى أسلحة القوات المسلحة المصرية، واصفا المشير محمد حسين طنطاوي بأنه كان من أقوى القادة ومقاتلا شرسا وحكيما في الوقت نفسه، مشيرا إلى معركة المزرعة الصينية التى قادها.

وأكد أن «معركة السادس من أكتوبر سبقها فترة صعبة للغاية، شارك فيها الشعب المصرى ببسالة كبيرة فى دعم جيشه وكان له ملحمة عظيمة فى مساندة الجيش، حتى يستعيد الأرض ويحقق الهدف».

وأضاف أنه «بعد 2011 وتداعياتها أيضا الشعب المصرى أثبت أنه شعب عظيم بالحفاظ على الهوية ضد جماعة إرهابية حاولت سرقة الوطن، ووقف الشعب خلف القوات المسلحة».

وتابع: فى نفس الوقت؛ حارب الجيش، الإرهاب، فى معركة هي الأشرس، وحتى الآن تقوم القوات المسلحة والشرطة المدنية فى محاربة فلول الإرهاب، وفى نفس الوقت قامت القوات المسلحة بدعم التنمية والمشاركة فى المشروعات القومية مع أجهزة ومؤسسات الدولة.

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