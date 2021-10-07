‎ السفارة الأمريكية بالسعودية تدين هجمات الحوثيين ضد المدنيين‎

‎أدانت السفارة الأمريكية في السعودية، اليوم الخميس، الهجمات المشينة التي يشنها الحوثيون ضد المدنيين.‎

وقالت السفارة الأمريكية في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع التدوين القصير"تويتر"، "لقد حاول الحوثيون مجددا استهداف مطار أبها، وأسفر هذا الهجوم عن إصابة 4 من المدنيين الأبرياء".

وأضافت إننا ندين الهجمات المشينة التي يشنها الحوثيون ضد المدنيين. نرجو للمصابين الشفاء".

وتابعت “يجب على الحوثي التركيز على السلام بدلاً من العنف، والعمل على إيجاد حل دبلوماسي تحت رعاية الأمم المتحدة”.



وفي وقت سابق من اليوم، أعربت مصر، عن بالغ إدانتها واستنكارها لاستهداف ميليشيا الحوثي مساء أمس مطار أبها بطائرة مُفخخة بدون طيار، والتي تم اعتراضها من قِبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، ما أسفر عن عدد من الإصابات وخلّف بعض الخسائر المادية.

وأكدت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، دعمها ووقوفها حكومة وشعبًا، بجانب السعودية، في مواجهة مواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية الجبانة التي تستهدف المناطق المدنية والمدنيين الآمنين بالمملكة، وبما يُمثله ذلك من انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي وتهديد لأمن وسلامة الطيران المدني والملاحة الجوية والاستقرار في المنطقة.

كما أكد البيان تأكيد مصر على مساندتها لما تتخذه الشقيقة السعودية من تدابير وإجراءات لصون أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، إزاء هذه الأعمال العدائية المُستمرة.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، الأربعاء، أن الدفاعات السعودية اعترضت مسيرة مفخخة حوثية حاولت تنفيذ هجوم على مطار أبها الدولي.

وأضاف أن شظايا اعتراض الهجوم تناثرت وسقطت في محيط مطار أبها الداخلي ما أدى إلى الإصابات والتلفيات المذكورة.

وأكد التحالف أن المحاولة الحوثية لاستهداف المدنيين بمطار أبها كمطار مدني تمثل جريمة حرب، مشدداً أن إجراءات عملياتية يتم اتخاذها لتحييد مصادر التهديد المستخدمة في محاولة هجوم مطار أبها.