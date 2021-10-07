«القومي للإعاقة» يختتم تدريب المؤسسات على ريادة الأعمال

اختتم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، فعاليات الورشة التدريبية حول "ريادة الأعمال" لممثلي مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية.

وأبدى المشاركون في الورشة التدريبية التي استمرت لمدة 4 أيام إعجابهم بالمحتوى التدريبي والتفاعل والمحاور المختلفة التي تناولتها الورشة خاصة فيما يتعلق برفع كفاءة المؤسسات المعنية بقضية الدمج والتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم تمكينهم من المشاركة بفاعلية في عملية التنمية الاقتصادية.

وأكد المشاركون أن الورشة أتاحت لهم فرصة التعرف على مفهوم ريادة الأعمال بشكل صحيح ، والتدريب العملي على المشروعات والمخاطر المحتملة وكيفية مواجهتها، والخطوات المطلوبة لنجاح المشروعات.

تدريب المؤسسات على ريادة الأعمال

من جانبه قال الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورش التدريبية التي تستهدف تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على ريادة الأعمال لضمان قدرتهم على المشاركة الفعالة في الحياة العامة؛ وتركز على تحقيق عدد من الأهداف المتعلقة برفع الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي لهم، ونشر كفاءة العاملين بمؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة.

شهد فعاليات الختام وتوزيع شهادات المشاركة على المتدربين الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وماجدة كمال، رئيس مؤسسة هانس زايدل الألمانية بالقاهرة، وعدد من قيادات المجلس والمؤسسة.

تدريب المؤسسات على ريادة الأعمال

وكان افتتح المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الخميس الماضي، بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية فاعليات الورشة التدريبية حول "ريادة الأعمال".

وتستهدف الورشة ممثلي مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات المعنية بقضية الدمج والتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم تمكينهم من المشاركة بفاعلية في عملية التنمية الاقتصادية.

وركزت الورشة التدريبية على تحقيق عدد من الأهداف الفرعية منها رفع الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي لهم، ونشر كفاءة العاملين بمؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة.