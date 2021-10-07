الخميس 07 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«القومي للإعاقة» يختتم تدريب المؤسسات على ريادة الأعمال

تدريب المؤسسات على
تدريب المؤسسات على ريادة الأعمال

اختتم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، فعاليات الورشة التدريبية حول "ريادة الأعمال" لممثلي مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية.

وأبدى المشاركون في الورشة التدريبية التي استمرت لمدة 4 أيام إعجابهم بالمحتوى التدريبي والتفاعل والمحاور المختلفة التي تناولتها الورشة خاصة فيما يتعلق برفع كفاءة المؤسسات المعنية بقضية الدمج والتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم تمكينهم من المشاركة بفاعلية في عملية التنمية الاقتصادية.

وأكد المشاركون أن الورشة أتاحت لهم فرصة التعرف على مفهوم ريادة الأعمال بشكل صحيح ، والتدريب العملي على المشروعات والمخاطر المحتملة وكيفية مواجهتها، والخطوات المطلوبة لنجاح المشروعات.

تدريب المؤسسات على ريادة الأعمال

من جانبه قال الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورش التدريبية التي تستهدف تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على ريادة الأعمال لضمان قدرتهم على المشاركة الفعالة في الحياة العامة؛ وتركز على تحقيق عدد من الأهداف المتعلقة برفع الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي لهم، ونشر كفاءة العاملين بمؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة.

شهد فعاليات الختام وتوزيع شهادات المشاركة على المتدربين الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وماجدة كمال، رئيس مؤسسة هانس زايدل الألمانية بالقاهرة، وعدد من قيادات المجلس والمؤسسة.

تدريب المؤسسات على ريادة الأعمال

وكان افتتح المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الخميس الماضي، بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية فاعليات الورشة التدريبية حول "ريادة الأعمال".

وتستهدف الورشة ممثلي مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة، تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات المعنية بقضية الدمج والتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم تمكينهم من المشاركة بفاعلية في عملية التنمية الاقتصادية.

وركزت الورشة التدريبية على تحقيق عدد من الأهداف الفرعية منها رفع الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي لهم، ونشر كفاءة العاملين بمؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة.

ذوي الإعاقة المجتمع المدنى التنمية الاقتصادية القومي للإعاقة رفع الوعي مؤسسات المجتمع المدني التمكين الاقتصادي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أشخاص ذوي الإعاقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

توقعات بسقوط أمطار.. تفاصيل حالة طقس الـ72 ساعة المقبلة

لينك مباشر| نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 3 سنوات صناعي

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. وخطوات الاستعلام

حقيقة فرض الحكومة رسوم جديدة على جوازات السفر ورخص السيارات

الروائي التنزاني عبد الرزاق جرنة يحصد جائزة «نوبل» في الأدب

«الصحة» توضح خطوات تسجيل المسافرين للحصول على لقاح «كورونا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زيزيت سالم

بينى وبين الله سجدة

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد بدون امبراطوريات مهيمنة

القس. رفعت فكرى

القناعة والشكر

جمال-أسعد

الطائفية والهُوية المصرية

مؤمن المحمدي

آندى وريد

محمد دنيا

أكتوبر المشهد الخفي

د. أحمد مجاهد

شعراء أكتوبر غنوا للنشيد والشهيد والعَلم

خالد عكاشة

الوثائق التى رفعت الغطاء قليلًا عن ألغاز التمويل

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

80 % من سكان إسرائيل حصلوا على جرعة واحدة من لقاح كورونا

تنديد فلسطينى بحكم قضائى يسمح لليهود بالصلاة فى باحات المسجد الأقصى

وثائق جديدة تكشف كيف فقدت إسرائيل الردع فى سيناء خلال حرب أكتوبر