ضبط موظف استولى على «فيزا» سيدة واشترى بأموالها دون علمها

تمكّن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على موظف بشركة لاستيلائه على أموال سيدة باستخدام بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بها (الفيزا) وقام بإجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني دون علمها.

مباحث الأموال العامة

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم الإلكترونية بشتى صورها، ولاسيما جرائم بطاقات الدفع الإلكتروني واستخدامها فى الاستيلاء على أموال المواطنين فقد تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من إحدى السيدات "وكيلة إحدى الشركات" مقيمة بمحافظة القاهرة بتضرر الشركة من قيام أحد الأشخاص باستخدام بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بالشركة والمربوطة على حسابها البنكى من أحد البنوك فى إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني عبر شبكة "الإنترنت" والاستيلاء منها على مبلغ مالى دون علمها.

وبالفحص تم رصد أوامر شراء لبعض البضائع والمنتجات على العديد من مواقع التسوق الإلكتروني باستخدام بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بالشركة، وأمكن تحديد الشخص المشار إليه (موظف بإحدى الشركات ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، إذ استغل طبيعة عمله كموظف سابق بالدعم الفنى ومنسق خدمات بذات الشركة واطلاعه على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بالشركة أثناء استخدامه لها بقسم الحسابات لإنهاء التعاملات المالية وإستولى على تلك البيانات ، وعقب ذلك قام بالدخول على مواقع التسوق الإلكتروني بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" طالباً شراء منتجات وبضائع باستخدام بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني.

وعقب تقنين الإجراءات وحال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول أمكن ضبطه وبحوزته (هاتف محمول وبفحصه تبين أنه يحتوى على صورة من بطاقة الدفع الإلكتروني المستخدم فى الواقعة – حساب إلكتروني على مواقع التسوق الإلكتروني المستخدم في إجراء العمليات الشرائية) وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتحريات أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بالشركة واستخدامها في شراء بضائع ومنتجات من مواقع التسوق الإلكترونى دون علمهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.