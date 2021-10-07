الاتحاد الأوروبي يناقش حزمة خامسة من العقوبات ضد بيلاروس

قال نائب وزير الخارجية البولندي مارسين بيشداتش، اليوم الخميس، إنه تجري مناقشة حزمة خامسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد القيادة البيلاروسية، على خلفية وضع الهجرة على الحدود.

وأضاف نائب الوزير، في حديث لمحطة الإذاعة البولندية "وينت"، ردا على سؤال حول الإجراءات التي تتخذها بولندا فيما يتعلق بوضع الهجرة على الحدود البولندية – البيلاروسية: "تجري مناقشة الدفعة الخامسة من العقوبات على المستوى الأوروبي".

ووفقا له، تم حتى الآن فرض عدة حزم من العقوبات الفردية، وواحدة اقتصادية، حسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

وتابع نائب الوزير: "فرضت الولايات المتحدة مؤخرا عقوبات اقتصادية اضافية ستدخل حيز التنفيذ قريبا (نوفمبر وديسمبر)".

وتابع: "أعتقد أن ذلك سيكون حساسا للغاية بالنسبة لنظام لوكاشينكو. بالإضافة إلى ذلك، يجب بالطبع ممارسة الضغط الدبلوماسي، والضغط من المنظمات الدولية، والتي حسب رأيي، يجب تفعيلها في اتجاه مينسك أولا".

يذكر في 24 يونيو الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد بيلاروسيا تشمل قطاع التكنولوجيا والمنتجات البترولية وتقييد الوصول إلى أسواق رأس المال الأوروبية، بسبب وضع حقوق الإنسان وحادث طائرة "راين إير" مايو الماضي.

وأوضح بيان للاتحاد الأوروبي أنه تم فرض حزمة عقوبات اقتصادية جديدة ضد بيلاروس "كرد على تصعيد الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في بيلاروسيا، والقمع العنيف للمجتمع المدني والمعارضة والصحفيين، بجانب الهبوط القسري لطائرة راين إير في مينسك في 23 مايو 2021".

وأشار البيان إلى أن العقوبات الجديدة تشمل حظر البيع أو الإمداد أو النقل والتصدير المباشر أو غير المباشر لأي تكنولوجيا أو برمجيات مخصصة للاستخدام في المراقبة أو الاعتراض عبر الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية وتكنولوجيا للاستخدام العسكري، وذلك لأي شخص أو كيانات أو هيئات محددة في بيلاروسيا.

كما تم فرض قيود على قطاع المنتجات البترولية، بجانب الوصول إلى أسواق رأس المال الأوروبية.