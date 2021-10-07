أسعار الطاقة ترفع التضخم في هولندا لأعلى مستوى خلال عامين

أظهرت بيانات صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء في هولندا، أن التضخم في أسعار المستهلكين بالبلاد ارتفع في سبتمبر لأعلى مستوى في ما يقرب من عامين.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.7 % على أساس سنوي في سبتمبر، بعد ارتفاع بنسبة 2.4 % في أغسطس.

والبيانات الجديدة هي الأعلى منذ ديسمبر 2019، عندما وصل التضخم إلى 2.7 % أيضًا.

وأوضح المكتب، أن التضخم الأخير يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، وغيرهما.

وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 19.4 % في سبتمبر، بعد انخفاضها بنسبة 13.7 % في أغسطس.

وفي سياق آخر، يضرب نقص الإمدادات أسواق الغاز الطبيعي والكهرباء على مستوى العالم من بريطانيا حتى الصين، بالتزامن مع تعافي الطلب العالمي على الطاقة نتيجة انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد.

المختلف هذه المرة هو أن أزمة الطاقة تأتي في الوقت الذي تمر فيه الاقتصادات الغنية بواحدة من أكثر مراحل التحول في أنظمة الطاقة طموحًا منذ عصر الكهرباء، حيث لا توجد طرق سهلة لتخزين الطاقة التي يتم توليدها من المصادر المتجددة.

وبحسب التقرير الذي أعده ديفيد بيكر وستيفن ستابتسنسكي ودان مورتو وراشيل موريسون، ونشرته وكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن التحول إلى الطاقة النظيفة يستهدف جعل أنظمة الطاقة في البلاد أكثر وليس أقل مرونة، لكن التحول الفعلي نحو الطاقة النظيفة سيستغرق عدة عقود، وخلال هذه العقود سيظل العالم يعتمد على الوقود الأحفوري، حتى في الوقت الذي يغير فيه المنتجون الرئيسيون للنفط استراتيجياتهم الإنتاجية بشكل جذري.

ويقول دانيال يرجين أحد أشهر محللي الطاقة في العالم ومؤلف كتاب الخريطة الجديدة، إن أزمة الطاقة الحالية تمثل "رسالة تحذير من مدى التعقيد الذي سيشهده التحول نحو الطاقة الجديدة".

ففي خضم التغييرات الجوهرية أصبح نظام الطاقة العالمي أكثر هشاشة وأشد عرضة للصدمات.

وتشهد أوروبا الآن حالة من الفوضى في سوق الطاقة، ففي فصل الشتاء الماضي الذي كان أبرد من المعتاد، تم استنزاف مخزونات الغاز الطبيعي، في حين لم تحاول روسيا أكبر مصدر للغاز إلى أوروبا تعويض هذا النقص خلال فصل الصيف، لترتفع أسعار الكهرباء والغاز الآن إلى مستويات قياسية،مع تزايد الطلب على الطاقة نتيجة تعافي الأنشطة الاقتصادية من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، هذا السيناريو كان سيحدث لو أن العالم تعرض لجائحة كورونا قبل عشرين عامًا. لكن الآن أوروبا تعتمد على مزيج مختلف من مصادر الطاقة.