الخميس 07 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

3 يختطفون فتاة في «توك توك» ثم يغتصبونها.. سقطوا بيد الشرطة

الشرطة المصرية
الشرطة المصرية

نجحت أجهزة الأمن، اليوم الخميس، في ضبط مرتكبي واقعة خطف فتاة والتعدي عليها بالإسكندرية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات الجريمة.

وتبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من مواطن وابنته، مقيمان بدائرة قسم شرطة الجمرك بقيام مجهولين باختطاف ابنته داخل مركبة "توك توك" حال سيرها بمنطقة الفلكي دائرة القسم "تحت تهديد السلاح الأبيض"، وقيام 3 منهم باغتصابها كُرهاً عنها وتصويرها بالهاتف المحمول الخاص بأحدهم.

فريق بحث لضبط الجناة

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" جميعهم مقيمون بدائرة القسم. 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأرشدوا عن الأسلحة البيضاء المستخدمة فى ارتكاب الواقعة - الهاتف المستخدم فـى تصوير المجني عليها.

اجهزة الامن وزارة الداخلية السلاح الأبيض خطف فتاة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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3 يختطفون فتاة في «توك توك» ثم يغتصبونها.. سقطوا بيد الشرطة

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