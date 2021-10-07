الخميس 07 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد سداد الغرامة.. 9933 مواطنا يتعهدون بارتداء الكمامة

ارتداء الكمامة
ارتداء الكمامة

نجحت الأجهزة المختصة في ضبط عدد9977  شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية من فيروس كورونا المستجد ومخالفة إجراءات الدولة للحد من تفشي الوباء.

وتم التصالح وسداد غرامة مقررة من 9933 شخصا وتعهدوا بالالتزام بارتداء الكمامات وعدم تكرار المخالفة.

كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (44) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 1360 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (307) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات (1671) أرجيلة.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

الداخلية الكمامات الواقية وزارة الداخلية وباء الدولة النيابة العامة

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