الكندوز والكباب بـ140 جنيها.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم

استقرت أسعار اللحوم اليوم الخميس في الأسواق، وسجل اللحم الكندوز 140-165 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160 جنيهًا للكيلو، كباب الحلة 140-160 جنيهًا للكيلو.

وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيهًا للكيلو، واللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160 جنيهًا، وأسعار القلب تتراوح بين 140-160 جنيهًا، أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيهًا، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيهًا للكيلو.

وسجلت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيهًا، والكبدة الضأن 140-170 جنيهًا، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيهًا.

شنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح، حملات موسعة على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم وثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل إدارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات.

وكشفت التقارير الواردة من مديريات الطب البيطري حصلت عليها "الدستور"، الى الهيئة، أن هذه الحملات التي قامت بها إدارة التفتيش على اللحوم بالمديرية، بعد إصدار التعليمات بتشديد الرقابة على أسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن- تمكنت من ضبط كمية من اللحوم والكبدة المخالفة بلغت كميتها 4163 كيلو جرام لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي اأو للذبح خارج المجازر ومجهولة المصدر، وقد بلغت إجمالي عدد المحاضر المحررة من قبل أطباء التفتيش على اللحوم 3 محاضر.

وأوضحت التقارير أنه قد قامت إدارة المجازر بالمديريات البيطرية بعمل برنامج مكثف للمرور الدوري على جميع مجازر الحيوانات والدواجن في المحافظة لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتي تخضع للإشراف البيطري الكامل.