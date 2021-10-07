الخميس 07 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الكندوز والكباب بـ140 جنيها.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم

اللحوم
اللحوم

استقرت أسعار اللحوم اليوم الخميس في الأسواق، وسجل اللحم الكندوز 140-165 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160 جنيهًا للكيلو، كباب الحلة 140-160 جنيهًا للكيلو. 

وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيهًا للكيلو، واللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160 جنيهًا، وأسعار القلب تتراوح بين 140-160 جنيهًا، أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيهًا، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيهًا للكيلو. 

وسجلت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيهًا، والكبدة الضأن 140-170 جنيهًا، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيهًا. 

شنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح، حملات موسعة على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم وثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل إدارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات.

وكشفت التقارير الواردة من مديريات  الطب البيطري حصلت عليها "الدستور"، الى الهيئة، أن هذه الحملات التي قامت بها إدارة التفتيش على اللحوم بالمديرية، بعد إصدار التعليمات بتشديد الرقابة على أسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن- تمكنت من ضبط كمية من اللحوم والكبدة المخالفة بلغت كميتها 4163 كيلو جرام لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي اأو للذبح خارج المجازر ومجهولة المصدر، وقد بلغت إجمالي عدد المحاضر المحررة من قبل أطباء التفتيش على اللحوم 3 محاضر.

وأوضحت التقارير أنه قد قامت إدارة المجازر بالمديريات البيطرية بعمل برنامج مكثف للمرور الدوري على جميع مجازر الحيوانات والدواجن في المحافظة لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتي تخضع للإشراف البيطري الكامل.

الكندوز والكباب ب140 جنيه للكيلو أسعار اللحوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

توقعات بسقوط أمطار.. تفاصيل حالة طقس الـ72 ساعة المقبلة

حقيقة فرض الحكومة رسوم جديدة على جوازات السفر ورخص السيارات

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. وخطوات الاستعلام

«الصحة» توضح خطوات تسجيل المسافرين للحصول على لقاح «كورونا»

التفاصيل الكاملة لسرقة فيلا ابنة وزيرة التخطيط

3 يختطفون فتاة في «توك توك» ثم يغتصبونها.. سقطوا بيد الشرطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد بدون امبراطوريات مهيمنة

القس. رفعت فكرى

القناعة والشكر

جمال-أسعد

الطائفية والهُوية المصرية

مؤمن المحمدي

آندى وريد

محمد دنيا

أكتوبر المشهد الخفي

د. أحمد مجاهد

شعراء أكتوبر غنوا للنشيد والشهيد والعَلم

خالد عكاشة

الوثائق التى رفعت الغطاء قليلًا عن ألغاز التمويل

ماجدة الجندى

جمال الغيطانى وثق رائحة المحاربين على جبهة القتال

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

80 % من سكان إسرائيل حصلوا على جرعة واحدة من لقاح كورونا

تنديد فلسطينى بحكم قضائى يسمح لليهود بالصلاة فى باحات المسجد الأقصى

وثائق جديدة تكشف كيف فقدت إسرائيل الردع فى سيناء خلال حرب أكتوبر