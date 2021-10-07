الخميس 07 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

نشاط قوي لسهم الشركة الكويتية للاستثمار خلال تعاملات اليوم

بورصة الكويت
بورصة الكويت

سجل سهم الشركة الكويتية للاستثمار، نشاطًا قويًا خلال تعاملات اليوم الخميس في بورصة الكويت للأوراق المالية.

وارتفع سعر السهم بنسبة 4.1 % في حين بلغ حجم التداول 4 أمثال متوسط حجم التداول في مثل هذا الوقت من اليوم. 

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع سعر السهم اليوم إلى 0.304 دنيار  وهو أعلى مستوى له منذ 21 سبتمبر 2008 عندما سجل 0.292 دينار.
وسجل السهم أفضل أداء بين الأسهم المناظرة اليوم. وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت بنسبة 0.1 % في حين ارتفع مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الصاعدة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بأقل من 0.1 %.
بلغ حجم التداول على سهم الكويتية للاستثمار اليوم 561 ألف سهم بما يعادل 4 أمثال متوسط حجم التداول على السهم خلال العشرين يوما الماضية حيث كان 136531 سهمًا. 

وارتفع سعر السهم خلال 52 أسبوعا بنسبة 124% في حين ارتفع مؤشر بورصة الكويت بنسبة 21% فقط خلال الفترة نفسها.

وفي سياق متصل، سجلت سوق الأسهم السعودية، أمس الأربعاء، أعلى مستوياتها في نحو 14 عاما مع ارتفاع أسعار النفط، في حين تباين أداء البورصات الخليجية الرئيسية الأخرى.

وبلغ النفط أعلى مستوياته في عدة سنوات فوق 83 دولارا للبرميل مدعوما برفض أوبك+ زيادة الإنتاج بوتيرة أكبر على خلفية القلق بشأن شح إمدادات الطاقة على مستوى العالم.

وزاد المؤشر الرئيسي السعودي 0.1 بالمئة مع صعود سهم مصرف الراجحي 0.8 بالمئة، وتقدم سهم شركة الاتصالات السعودية 2.4 بالمئة.

في غضون ذلك، ارتفع سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.7 بالمئة.

قال الرئيس التنفيذي لأرامكو يوم الاثنين إنها ستكمل مشروع رفع طاقتها الإنتاجية من النفط مليون برميل يوميا بحلول 2027 لترتفع إجمالا إلى 13 مليون برميل يوميا.

وأضاف أن أرامكو تهدف أيضا إلى توسيع نطاق أعمالها التجارية في النفط إلى ثمانية ملايين برميل يوميا خلال السنوات الخمس المقبلة من 5.5 مليون برميل يوميا في الوقت الراهن.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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