البطاطس بـ4 جنيهات.. أسعار الخضر والفاكهة في الأسواق اليوم
استقرت أسعار الخضر والفاكهة في أسواق الجملة اليوم الخميس، مع زيادة المعروض والرقابة التموينية على التجار.
سجلت الأسعار:
الطماطم بين 2,75 و5 جنيهات.
البطاطس بين 4 جنيه و6.50 جنيه.
البصل بين 2 جنيه و3.50 جنيه.
الكوسة بين 2.50 جنيه و5 جنيهات.
الفاصوليا بين 8 جنيهات و14 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.50 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 2.50 جنيه و4.50 جنيهات.
الملوخية بين 1.50 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2.5 و4 جنيهات.
أما بالنسبة لأسعار الفاكهة فقد جاءت كالتالي:
الليمون البلدي بين 5 جنيهات و9 جنيهات.
الكانتلوب 4 و8 جنيهات.
المانجو العويس 19 و25 جنيهًا.
المانجو الزبدية 14 و20 جنيهًا.
الجوافة 4 و7 جنيهات