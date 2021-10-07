البطاطس بـ4 جنيهات.. أسعار الخضر والفاكهة في الأسواق اليوم

استقرت أسعار الخضر والفاكهة في أسواق الجملة اليوم الخميس، مع زيادة المعروض والرقابة التموينية على التجار.

سجلت الأسعار:

الطماطم بين 2,75 و5 جنيهات.

البطاطس بين 4 جنيه و6.50 جنيه.

البصل بين 2 جنيه و3.50 جنيه.

الكوسة بين 2.50 جنيه و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 8 جنيهات و14 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.50 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.50 جنيه و4.50 جنيهات.

الملوخية بين 1.50 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 و4 جنيهات.

أما بالنسبة لأسعار الفاكهة فقد جاءت كالتالي:

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و9 جنيهات.

الكانتلوب 4 و8 جنيهات.

المانجو العويس 19 و25 جنيهًا.

المانجو الزبدية 14 و20 جنيهًا.

الجوافة 4 و7 جنيهات