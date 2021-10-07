الخميس 07 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

البطاطس بـ4 جنيهات.. أسعار الخضر والفاكهة في الأسواق اليوم

البطاطس
البطاطس

استقرت أسعار الخضر والفاكهة في أسواق الجملة اليوم الخميس، مع زيادة المعروض والرقابة التموينية على التجار.

سجلت الأسعار:

الطماطم بين 2,75 و5 جنيهات. 

البطاطس بين 4 جنيه و6.50 جنيه.

البصل بين 2 جنيه و3.50 جنيه.

الكوسة بين 2.50 جنيه و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 8 جنيهات و14 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.50 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.50 جنيه و4.50 جنيهات.

الملوخية بين 1.50 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 و4 جنيهات.

أما بالنسبة لأسعار الفاكهة فقد جاءت كالتالي:

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و9 جنيهات.

الكانتلوب 4 و8 جنيهات.

المانجو العويس 19 و25 جنيهًا.

المانجو الزبدية 14 و20 جنيهًا.

الجوافة 4 و7 جنيهات

 

البطاطس ب4جنيه والمانجو ب19جنيه أسعار الخضر والفاكهة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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