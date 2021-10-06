الخميس 07 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق ماراثون المشي بمشاركة 500 شاب احتفالاً بانتصارات أكتوبر

فعاليات الاحتفال
فعاليات الاحتفال بنصر أكتوبر

واصلت محافظة أسوان، الأربعاء، فعالياتها وأنشطتها احتفالاً بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر حيث تم تنظيم مهرجان رياضى للمشى، وذلك تحت رعاية د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان. 

انطلاق ماراثون المشي

وأعطى اللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة إشارة البدء لإنطلاق الماراثون وذلك من أمام مبنى ديوان عام المحافظة مروراً بطريق كورنيش النيل وحتى المسجد الجامع بالمدخل الشمالى بطول 1.5 كم ووسط مشاركة واسعة لنحو 500 شاب وفتاة من مختلف الأعمار السنية. 

انطلاق ماراثون المشي

من جانبه، أوضح فتحى عبد الحافظ وكيل الشباب والرياضة بأسوان بأنه تزامن إطلاق إشارة البدء لمهرجان المشى فى توقيت واحد بمختلف المحافظات ليكون رسالة وتجسيدًا حيًا لإعلاء روح الولاء والانتماء لمصر وشعبها العظيم وإلتفافه حول رايتها والتى ستظل أمد الدهر تخفق فى سماء الوطن، لافتاً إلى أن فعاليات الاحتفال تتضمن إنعقاد مؤتمر جمعية فتيان الكشافة المركزية والذى يقام في الفترة من 6 - 9 أكتوبر الجارى. 

أسوان الشباب والرياضة كورنيش النيل محافظ أسوان وزير الشباب والرياضة انتصارات أكتوبر

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