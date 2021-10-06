الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

يسرى المغازي يهنئ الرئيس السيسى بذكرى انتصارات أكتوبر

يسري المغازي
يسري المغازي

هنأ النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الرئيس السيسي بالذكرى الـ48 لنصر أكتوبر 1973، ورجال القوات المسلحة المصرية بالنصر العظيم، مؤكدًا أنه أعظم نصر عسكري في التاريخ المصري الحديث وفيه الكثير من العبر والعظات والدروس.

وأشار المغازي في بيان له اليوم، إلى أن الحرب العظيمة لاسترداد سيناء ودحر الاحتلال واستعادة الكرامة والكبرياء المصرية، ومحو عار الهزيمة، موضحًا أن هذا لم يكن ليتحقق إلا من خلال الوقفة العظيمة والالتحام التام بين الجيش والشعب المصري.

وشدد النائب، على أنه في هذه الظروف المناسبة العطرة التي يشعر فيها ملايين المصريين بالفخر، يتوقف الملايين أمام الحرب الضارية التي يخوضها الوطن لدحر العناصر الإرهابية وتنظيف سيناء من براثنهم، ويؤكد مدى التضحيات في السلم والحرب من جانب رجالات القوات المسلحة تحت قيادة الرئيس السيسي.

وأفاد المغازي أن ما تحقق على أرض سيناء من تنمية وعمران يكشف عن مدى التضحيات التي يقدمها الوطن لإحداث تغيير كبير على أرض الفيروز الغالية، تحت قيادته الرشيدة القوية ممثلة في الرئيس السيسي، قائلًا: تحية للقيادة السياسية المصرية العظيمة، ممثلة في الرئيس السيسي وتحية للجيش المصري العظيم الذي رفع لواء النصر ويدافع بقوة عن ترابها وحرمتها وسيادة أراضيها.

القوات المسلحة الرئيس مجلس النواب الرئيس السيسي الشعب المصري للقوات المسلحة

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