هيئة الدواء توضح استخدامات العلاج الدوائي لسرطان الثدي

كشفت هيئة الدواء المصرية عن استخدامات أنواع العلاج الدوائي المختلفة لسرطان الثدي لدى السيدات، موضحة أنها تشمل “الكيميائي، والهرمونى، والموجه، والمناعى”.

وأشارت إلى أن العلاج الكيميائي يستخدم قبل الجراحة لتقليص حجم الورم، أو بعد الجراحة للتخلص من أى خلايا سرطانية متبقية، أو فى الحالات المتأخرة، فى حين أن العلاج الهرمونى​ يستخدم بمفرده أو للوقاية من تكرار الإصابة بعد انتهاء العلاج الكيمائى أو الجراحى.​

وأوضحت أن العلاج الموجه يستخدم مع العلاجات الأخرى، أو فى حالة عدم الاستجابة للعلاج الكيماوى، أما العلاج المناعى يستخدم مع العلاج الكيميائي قبل الجراحة؛ لعلاج سرطان الثدي الثلاثي السلبي في مراحله المبكرة، والمعرض لخطر كبير بالعودة ،ثم يستخدم بمفرده بعد الجراحة.​

ونصحت هيئة الدواء المرضى باستشارة الطبيب المعالج؛ لتحديد العلاج الأنسب لحالة السيدات، واستشارة الصيدلي لتحديد الطريقة الصحيحة لاستخدام العلاج، والآثار الجانبية، والتفاعلات الدوائية المحتملة، وطرق تجنبها، كما نصحت بضرورة الفحص الدوري للكشف المبكر عن سرطان الثدي.