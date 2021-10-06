غدًا.. زيارة ميدانية لـ«تراثنا» لمتابعة الاستعدادات الأخيرة للمعرض

يجهز جهاز تنمية المشروعات، غدًا الخميس، زيارة ميدانية لمركز مصر للمعارض الدولية لمتابعة الاستعدادات الأخيرة لفعاليات معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، والتي تنطلق السبت 9 أكتوبر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كما ستقام خلال الزيارة إجراء لقاءات وحوارات صحفية ومصورة مع مئات العارضين المشاركين في المعرض من مختلف محافظات الجمهورية، أثناء وضع اللمسات النهائية، ومصاحبتهم أثناء تجهيز أجنحة المعرض بمنتجاتهم ومشغولاتهم الفنية والتراثية.

ويمكن إجراء لقاءات مع عدد من قيادات جهاز تنمية المشروعات ورؤساء القطاعات المختصة، وذلك لإجراء حوارات صحفية ومصورة حول فعاليات المعرض، وكذلك مختلف أنشطة الجهاز التنموية لخدمة قطاع المشروعات الصغيرة.

يستضيف معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للعام الثالث على التوالى، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، المملكة الأردنية الهاشمية والسودان، وذلك في إطار تعزيز التعاون والروابط المشتركة بين الشعوب وتشجيع التجارة البينية والتكامل الاقتصادي إقليميًا.

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، على أن مشاركة الأشقاء العرب في المعرض السنوي للحرف التراثية "تراثنا"، تعكس الإرادة السياسية التي تهدف لتقوية العلاقات الاقتصادية والثقافية والتجارية بين مصر والدول العربية وتبادل الخبرات في مجال دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة، حيث تتيح مشاركة هذه الدول في المعرض الفرصة لتشجيع التبادل التجارى بين أصحاب المشروعات الصغيرة في مصر وفي هذه الدول، ومساعدتهم على الانفتاح على أسواق تصديرية جديدة مما يمكنهم من الاستمرار في مشروعاتهم والتوسع فيها.

وأوضحت "جامع" أن جهاز تنمية المشروعات يحرص على استضافة الدول الشقيقة في معرض تراثنا ليصبح تجمعا محليًا وإقليميًا يضم عددا كبيرا ومتنوعا من المنتجات الإبداعية والعروض الحية التي تعبر عن الثقافات المختلفة للشعوب العربية؛ مما يقدم لزوار المعرض تجربة تسويقية وترفيهية على حد سواء.