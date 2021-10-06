سياسي لـ«الدستور»: إجراء الانتخابات في العراق من أهم مطالب ثورة أكتوبر

أكد الأكاديمي والسياسي العراقي أحمد الأبيض، أن إجراء الانتخابات في العراق كان أحد أهم مطالب ثورة أكتوبر 2019، حيث طالب الشعب بإقرار قانون انتخابات عادل يفسح المجال أمام القوى الشبابية الوطنية والإطاحة بالقوى الفاسدة التي تدين بالولاء بالخارج التي تغولت في البلاد، وأنشأت مليشيات التي تعد جزءا أساسيا في مأساة بغداد الكبرى بذريعة قتال تنظيم داعش الارهابي وما شابه ذلك.

واعتبر أحمد الأبيض في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المشكلة ليست في إقرار قانون الانتخابات لكن في تنفيذه وتطبيقه ومنع عمليات التزوير التي قد تحدث والمشكلة أيضا في الجهات المسؤولة عن الانتخابات والتي يجب أن تكون مستقلة.

وقال إنه لا يوجد استقلال لهيئات مستقلة في العراق تتولى إدارة البلاد لأن الأمر ما زال عبارة عن محاصصة سياسية وطائفية وهذا هو الخلل الأساسي كما أن هناك خلل في توزيع الدوائر، لأنه يجب أن يكون هناك دوائر متعددة تصل إلى 325 دائرة بعموم البلاد، و5 منها للأقليات و320 للأحزاب، مشيرا إلى أن توزيع المقاعد شكلا يبدو من الناحية الجغرافية ممثلا للعراق، ولكنها وزعت حسب نفوذ الاحزاب.

وأضاف: "أعتقد أنه سيكون هناك مشكلة عقب هذه الانتخابات فالشعب العراقي رافض لهذه الانتخابات ونسبة المشاركة ستكون قليلة جدا".

وأوضح أحمد الأبيض أن دور المجتمع الدولي خاصة الأمم المتحدة يجب أن يكون أكثر نزاهة وعدلا في إقرار هذه الانتخابات ويجب التأكد ما إذا كانت تتفق مع المعايير الدولية أم لا وهذا ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي الذي طالب بإشراف دولي على الانتخابات إذا ما حدثت ما عمليات تزوير كبيرة أن يذكر هذا بشكل واضح.

وشدد الأبيض على أن الشعب العراقي يريد الخلاص من الطبقة السياسية دون استثناء، مؤكدا أن الخلاص النهائي والتام لبغداد يكون بالخلاص من المنظومة السياسية القائمة على المحاصصة والميلشياوي الفاسد.

توقعات بنسب المشاركة

وأظهر استطلاع للرأي العام في العراق، اليوم، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستجرى يوم الأحد المقبل، ستتراوح بين 42 و38 % في أرجاء البلاد.

ومن المنتظر أن تفتح مراكز الاقتراح أبوابها أمام أكثر من 24 مليون عراقي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة، في خامس عملية انتخابية في العراق منذ الإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين.