«خريجى الأزهر» تواصل فعاليات الدورة التأهيلية لأئمة ليبيا

تواصل المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، فعاليات الدورة التدريبية التأهيلية التي تعقدها بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، لعدد من أئمة ووعاظ ليبيا بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

وتناقش الدورة عددًا من المحاور حول الفهم الصحيح للدين ونبذ العنف والتطرف بكل صوره وأشكاله، وكيفية مواجهة التشدد والتطرف الديني، وتضم عددا من الموضوعات أبرزها (التطرف في فهم النصوص.. المشكلة .. والعلاج)، (أصول التعايش السلمي وثمراته)، (مقومات العقل الناقد وتفكيك الفكر المتطرف)، (فقه المقاصد الشرعية)، (التوظيف الدعوي لوسائل التواصل الاجتماعي)، (ضوابط الفتوى والإفتاء)، (معالم المنهج الأزهري)، (سيكولوجية الفكر التكفيري).

تأتي الدورة ضمن جهود الأزهر الشريف، لخدمة أئمة ودعاة العالم الإسلامي؛ لصقل خبراتهم الدعوية والشرعية لنشر صحيح الدين ومواجهة الأفكار المتطرفة، وإزالة الصورة المشوهة المغلوطة عن الدين الحنيف، على أيدي نخبة من كبار علماء الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس، وتستمر فعالياتها على مدار أسبوعين.

ويذكر أنه جاء إلى الأزهر خلال الفترة الماضية ما يزيد عن ٤٥٠ إماما وواعظا للتدريب على الفتوى، من خلال الدورات التدريبية التي تقدمها الرابطة العالمية لخريجي الأزهر.

ويشار إلى أن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أصدرت بيانا اليوم الأربعاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة، حيث قالت:" تتقدم بخالص التهنئة إلى جموع الشعب المصري، وقيادته الحكيمة، وجيشه العظيم، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، التي حقق فيها المصريون انتصارا كبيرا، وحرروا فيها أرض مصر الطاهرة من احتلال العدو الغاشم.

والمنظمة إذ تتقدم بخالص التهنئة إلى الشعب المصري، فإنها تسأل الله أن يرحم شهداء مصر الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الدفاع عن تراب مصرنا الحبيبة، وأن ينعم علينا وعلى العالم بالأمن والسلام.