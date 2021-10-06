محافظ الغربية يتقدم المسيرة الشبابية فى إطار احتفالات أكتوبر

تقدم طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء الأربعاء، المسيرة الشبابية التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي وتزامنًا مع احتفالات وزارة الشباب والرياضة بنصر أكتوبر، بحضور أحمد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعادل داوود، رئيس حي أول طنطا ،ومحمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا، وانطلقت المسيرة من أول شارع البحر وحتى شارع ٣٠٦، حيث رفع الشباب أعلام مصر، إضافة إلى الأغاني الوطنية المعبرة عن حب الوطن ومكانته ووحدة شعبه.

وأكد محافظ الغربية أن رفع الوعي الوطني والانتماء للوطن الغالي لدى النشء من أولويات المحافظة التي أدرجت محور بناء الإنسان بخطة التطوير الخاصة بها ويتم تفعيل ذلك من خلال دمج الأنشطة (الرياضية، الثقافية والفنية) بأبعاد وطنية ملهمة تعكس وعي الشباب المشارك فيها بقيمة الوطن والانتماء له لمواجهة الفكر المتطرف والتصدي له ، وهذا ما تدعو له القيادة السياسية بقوة من خلال دعم كافة الأنشطة الشبابية ودمج الشباب وإتاحة الفرص أمامهم للتفكير والإبداع .

وشملت المسيرة فئات متعددة من الشباب من مختلف المراكز والمدن والأحياء إيماناً منهم بأهمية الاحتفال بذكرى أكتوبر وذكرى صمود شعب المحافظة أمام المحتل الفرنسي ورفضهم تسليم رموزه الدينية للمحتل، بحضور يسري الديب، وكيل المديرية للشباب، وعبده أبو طالب، وكيل المديرية للرياضة.

كما قام المحافظ بجولة لتهنئة أفراد القوات المسلحة بمناسبة احتفالات أكتوبر، حيث تفقد المحافظ القاعدة الجوية بمحلة مرحوم، حيث كان في استقباله العميد أشرف القللي، قائد القاعدة، وكبار الضباط، وقدم المحافظ التهنئة باسم جميع مواطني الغربية وجميع الأجهزة على المستويات للرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة وللشعب المصري بهذه الذكرى الغالية.

كما قدم المحافظ التهنئة لضباط وأفراد القوات المسلحة، مؤكدًا ضرورة استعادة روح أكتوبر لدى الأجيال القادمة من أجل التقدم في جميع المجالات.

في نهاية الزيارة، أهدى الدكتور طارق رحمي درع المحافظة لقائد القاعدة تقديراً لما يقدموه في الدفاع عن مصرنا الغالية، داخليا وخارجيا، كما أهدى قائد القاعدة الدروع التذكارية للمحافظ ومدير الأمن، وتابع المحافظ جولته بتفقد اللواء ١١٠ دفاع جوي، حيث كان في استقباله العميد سيد علي، قائد اللواء وكبار الضباط، وقدم المحافظ التهنئة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة لهم متمنياً استمرار الأعياد والانتصارات ، كما تبادل المحافظ والسيد مدير الأمن الدروع التذكارية مع قائد اللواء بمناسبة هذه الذكرى الخالدة.

واختتمت الجولة بتقديم التهنئة للعميد محمد الأهواني، مدير منطقة التجنيد بطنطا، حيث تفقد المحافظ المنطقة وتبادل المحافظ ومدير الأمن مع قائد المنطقة الدروع التذكارية.