جامعة دمياط تنظم احتفالية فنية ضمن احتفالات نصر أكتوبر

احتفلت جامعة دمياط، الأربعاء، بذكرى انتصارات أكتوبر، وذلك ضمن سلسلة ندوات واحتفالات الجامعة بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات حرب 1973.

واستقبل د.السيد محمد دعدور، رئيس الجامعة، العقيد سعيد حلمي عبد الخالق، المستشار العسكري لمحافظة دمياط والمقدم أحمد نبيل الجرايحي، مدير إدارة التربية العسكري الاحتفالية بمكتب رئيس الجامعة مهنئًا إياهم والقوات المسلحة المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر، وذلك في حضور الدكتور وائل فاروق الطيباني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور حمدان ربيع، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

عقب ذلك توجه رئيس الجامعة والعقيد. سعيد حلمي عبدالخالق والنواب والمقدم أحمد نبيل الجرايحي للاحتفالية التي نظمها قطاع شئون التعليم والطلاب، برئاسة د.وائل فاروق الطيباني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بمدرج 207 بحرم الجامعة الجديد، وتجهيز وإعداد أعضاء الجهاز الإداري بالإدارة العامة لرعاية الطلاب تحت إشراف محمد رفعت، مدير رعاية الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

حضر الاحتفالية عدد من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وعدد من الطلاب والطالبات.

وقدم الحفل الدكتورة رحاب الدسوقي، المدرس بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية، وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

عقب ذلك، جاءت كلمات نواب رئيس الجامعة والتي وجهوا خلالها الشكر لجميع أفراد القوات المسلحة على ما قدموه ومازالوا يقدمونه من غالٍ ونفيس لحماية مصرنا الحبيب.

كما أكد العقيد سعيد حلمي خلال كلمته أن جيل أكتوبر عندما تحمل المسئولية لم يكن أمامه خيارات سوى تحقيق النصر مهما كانت التضحيات وكان إيمانه بالله وتمسكه بوطنه وشدة ولائه وانتمائه لبلده مصر حافزًا له لتحدي الصعاب، كما أكد أن جيل أكتوبر 1973 أعطى لنا القدوة والمثل في كيفية الحفاظ على وطننا الغالي وعلى كل حبة رمل من وطننا مصر، مؤكدًا أننا لا بدّ أن نفخر بما حققه هذا الجيل من انتصارات ستظل في وجدان الشعب المصري بكافة طوائفه.

وخلال كلمة رئيس الجامعة، وجه الشكر لجميع القائمين على تنظيم الندوة وما لها من إيجابيات حثيثة لتعزيز الحس الوطني لدى طلاب وطالبات الجامعة، خاصة مع حضور العقيد سعيد حلمي المستشار العسكري لمحافظة دمياط، والتي تشرف الجامعة أن يكون متواجدًا اليوم في احتفال الجامعة بهذه الذكرى التي ستظل علامة فارقة في تاريخ وطننا الحبيب مصر.

وتضمن برنامج الحفل العديد من الفقرات الموسيقية الغنائية والشعرية الوطنية تحت رعاية د.أسامة زيدان عميد كلية التربية النوعية وإشراف الدكتور محمد عماشة رئيس قسم التربية الموسيقية، ومن تنظيم اللجنة الاجتماعية بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية، برئاسة الدكتور أمل صلاح الدين وعضوية كلًا من الدكتورة هدى محمد و الدكتورة رحاب الدسوقي، ومن أداء وتدريب عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب وطالبات قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية.

وبدأت الفقرات الموسيقية بأغنية (أنا ابن مصر) غناء المعيدة صفا أيمن وتدريب وأداء مدرس مساعد هالة حسني، تلاها أغنية (صوت بلادي) غناء أحمد سعد والطالبتين هدى مجاهد وإيمان عبد الرازق.

وعقب ذلك فقرة شعرية عن نصر أكتوبر من تأليف وإلقاء الطالب محمد إبراهيم عز الدين، ثم تلاها أغنية (يا حبيبتي يا مصر) غناء الطالبة إيمان عبدالرازق، تدريب وقيادة حسن محمد، ثم تلاها أغنية (بلادي يا أم البلاد) غناء محمد الرفاعي وصفا أيمن وتدريب أمل صلاح الدين، عقب ذلك أغنية (سلم ع الشهدا) غناء وتدريب المعيدة صفا أيمن إبراهيم.

واختتمت الندوة بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.