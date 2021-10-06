العراق: 20 وفاة و2519 إصابة بكورونا

أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الأربعاء، بتسجيل 20 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 22 ألفًا و 440 حالة.



وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 2519 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و16 ألفًا و623 إصابة.

وأشار التقرير إلى شفاء 3225 شخصًا، ليرتفع إجمالي المتعافين من الوباء في البلاد إلى مليون و932 ألفًا و121.

ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 24 ألفًا و804 فحوص مختبرية لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا، وأوضح أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى أربعة ملايين و924 ألفًا و402 شخص.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.