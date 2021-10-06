الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«التموين» تطرح حلوى المولد بتخفيضات 25%.. ومواطنون: «أرخص من المحلات»

حلوى المولد
حلوى المولد

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية الممثلة في الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، عن طرح حلوى المولد بالمنافذ التابعة للشركة بتخفيضات تتراوح بين 20 و25% مقارنة بأسعار الحلوى في الأماكن الخارجية من أجل تخفيف العبء على المواطنين.

وقالت مرفت محمد إحدى المواطنات إنها تفاجأت بوجود حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية خلال شرائها التموين الشهرى والسلع، وأشادت بأسعارها المخفضة مقارنة بعلب الحلوى الموجودة بالمحال الخارجية والتي أصبحت أسعارها مرتفعة للغاية وغير متاحة لكافة الطبقات بالمجتمع.

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وتابعت أن كل موسم أو مناسبة تشهدها البلاد تحرص الدولة على توفير احتياجات المواطن ما يلائم الحدث بأسعار مخفضة لرفع العبء على الأهالي وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة لهم، معلقة: "في المدارس بنلاقي كل حاجة المدارس ومستلزماتها في المعارض اللي وفرتها الحكومة بأسعار أقل بكتير من المكتبات وغيرها من المناسبات".

ومن جانبها أوضحت منال توفيق أن وجود حلوى المولد في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع أمر معتاد من الحكومة في كل عام بمناسبة المولد النبوي الشريف وبأسعار مخفضة وجودة عالية، مؤكدة أن الإقبال عليها سوف يكون أكبر من المحال الخارجية نظرا لارتفاع أسعارها بشكل مبالغ وعدم توافرها لكافة الفئات بالمجتمع. 

«الحكومة وفرتها بأسعار أرخص من المحلات اللي برة»، هكذا علق ماجد أحمد أحد المواطنين والذي أكد أن منافذ البيع التابعة لوزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية حرصت على وجود حلوى المولد لتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة مناسبة للمواطن.

وفي السياق ذاته أوضح محمد الشيخ مسئول عن أحد المجمعات الاستهلاكية بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أن هناك حلوى مولد بكافة الأشكال والأسعار التي تناسب الجميع، فكيلو الحلوى السادة يبدأ من 65 جنيها، والسادة اللوكس يتراوح ما بين 130 و150 جنيها، وكيلو الحلوى بالمكسرات يتراوح ما بين 350 و375 جنيها للعلب الـ3 كيلو، مشيرا إلى أن هناك أنواع يصل أسعارها لـ 500 و600 جنيها وفقا لطلب المواطن. 

وزارة التموين حلوى المولد اسعار حلوى المولد بالمجمعات الاستهلاكية المولد النبوي الشريف وزارة التموين تطرح حلوى المولد

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل ٦ أكتوبر

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