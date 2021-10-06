«اليونيدو» وهيئة الأمم المتحدة للمرأة يدعمان معرض «تراثنا»

تقوم كل من منظمة الأمم للمتحدة للتنمية الصناعية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر بتقديم استشارات حول تنمية وتطوير الأعمال وتحديد العلامة التجارية والتميز السلعي، فضلا عن الاستشارات القانونية لرائدات الأعمال خلال معرض "تراثنا" السنوي القادم الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر، من خلال جناح مخصص طوال فترة المعرض.

وستشمل الاستشارات التحليل السريع لاحتياجات الأعمال والتحديات التي تواجهها، تليها تقديم المشورة والاستراتيجيات المصممة خصيصا للمشروعات بهدف تحسين إنتاجية وربحية الأعمال التي تقودها السيدات، وذلك في إطار تمكين رائدات الأعمال الشابات.

وتتم مشاركة كل من منظمة اليونيدو وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في معرض "تراثنا" في إطار البرنامج المشترك "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر"، الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، ووزارة التجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بدعم من الحكومة الكندية ممثلة في وزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية .

ويهدف البرنامج المشترك الذي يتم تنفيذه على مدار خمس سنوات(2019-2024) - إلى زيادة المشاركة الاقتصادية لما لا يقل عن 6300 من السيدات في القطاع الخاص في مصر، والاستفادة من إمكاناتهن بشكل كامل كرائدات أعمال وعاملات في سلاسل القيمة المستهدفة: تمور النخيل، النباتات الطبية والعطرية، الحرف اليدوية والمعلومات والاتصالات.

كما يهدف البرنامج أيضاً إلى الحد من المعوقات التي تواجها السيدات لتعزيز نمو اقتصادي أكثر شمولاً.

ويقوم البرنامج المشترك باتباع نهجًا متعدد القطاعات ويجمع بين الأنشطة على المستوى المؤسسي والفردي وعلى مستوى السياسات.

وتمثل مشاركة منظمة اليونيدو في معرض "تراثنا" فرصة مناسبة لاستكمال أعمالها الجارية في قطاع الحرف اليدوية. وتقوم منظمة اليونيدو حاليًا بإجراء تحليل من منظور النوع الاجتماعي لقطاع الحرف اليدوية لتحديد منتجات سلسلة القيمة الرئيسية التي توفر فرصًا للسيدات لبدء أعمال ومشروعات جديدة أو تنمية الأعمال القائمة أو إيجاد فرص عمل جديدة أو وظائف أفضل، وتمثل هذه الجهود الركيزة الأساسية لتدخلات منظمة اليونيدو القادمة التي ستعمل على بناء قدرات الأعمال التي تقودها السيدات في بعض المجالات مثل: تطوير المنتج والابتكار والتواصل والتسويق واستراتيجيات الترويج.

ومن جانبها، تساهم هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر في معرض "تراثنا" في إطار التزامها بتوفير الخدمات الاستشارية القانونية لرائدات الأعمال التي من شأنها تسهيل تسجيل الأعمال الخاصة بهن أو توسيع نطاقها. وتتم هذه الاستشارات ضمن حزمة دعم أكبر لتسهيل حصول رائدات الأعمال على الخدمات المالية والغير المالية.

وتماشياً مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030 في مصر والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وبرنامج الشراكة القطرية في مصر ، يقوم البرنامج المشترك- الذي يتم تنفيذه على مدار 5 سنوات- باتباع نهجاً يركز على العنصر البشري لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة عبر القطاعات في (7) محافظات مستهدفة: القاهرة والجيزة والإسكندرية البحيرة والفيوم وبني سويف والمنيا.

وتلتزم منظمة اليونيدو وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويساهم البرنامج على وجه الخصوص في تحقيق الهدف الخامس: المساواة بين الجنسين؛ والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة؛ والهدف الثالث عشر: العمل المناخي.