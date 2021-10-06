جامعة بني سويف: الانتهاء من جميع الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، انتهاء الجامعة من كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2021-2022 بجميع كليات الجامعة المختلفة.

وتستقبل الجامعة هذا العام 86 ألف طالب بجميع الفرق الدراسية، وتم الانتهاء من كافة التجهيزات لاستقبال الطلاب، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، والتأكد من حصول جميع الطلاب على اللقاح حرصًا على سلامتهم.

وأوضح رئيس الجامعة، أن هناك متابعة مستمرة، حيث تم التواصل مع عمداء الكليات، للتأكد من جاهزية المعامل والمدرجات لاستقبال الطلاب وإعلان الجداول الدراسية، وتواجد وانتظام القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس، مع العمل على الانتهاء من تسكين الطلاب بالمدن الجامعية، بعد التأكد من حصولهم على اللقاح قبل التسكين.

وأشار إلى أنه سيتم وضع لافتات إرشادية بمداخل ومخارج الكليات بشأن الإجراءات الاحترازية للطلاب وطرق الوقاية، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير كافة المدرجات والمعامل على مدار الساعة حرصاً على سلامة الطلاب.

وعلى جانب آخر، أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، حصول فريق الجامعة على المركز الأول فى بطولة المصالح الحكومية على مستوى المحافظة للعام الثاني على التوالي، بعد الفوز على فريق هيئة الإسعاف بهدفين مقابل لا شئ، حيث سيمثل فريق الجامعة محافظة بنى سويف فى بطولة الجمهورية، وقدم التهنئة لهم مؤكداً اعتزاز الجامعة بفوزهم في البطولة.

وأكد الدكتور منصور حسن، دعم الجامعة الكامل لكافة الأنشطة وخاصة الرياضية سواء كانت للطلاب أو للعاملين، والحرص على تنظيم أنشطة رياضية خارج الجامعة لخلق روح المنافسة بين المصالح الحكومية المختلفة، ولدعم وتعزيز الحركة الشبابية والرياضية لما لها من أهمية كبيرة وفوائد عدة على الصحة البدنية و النشاط الذهنى ورفع مستوى التركيز، بالإضافة إلى أنها تعمل على التقليل من التوتر وطرد الأفكار السلبية.