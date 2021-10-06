الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«مدد مدد شدي حيلك يا بلد» ..عروض مسرحية سطرت بطولات ملحمة النصر

انتصارات اكتوبر
انتصارات اكتوبر

يحتفل المصريون بالذكري 48 لنصر أكتوبر، ورغم تقديم عدد من الاعمال الفنية سواء في السينما أو الدراما عن الملحمة إلا أن الفن لازال مقصرا في تناول البطولات التى سطرها الجيش المصرى، لم يتطرق المسرح للحرب سوى بعدد قليل من العروض ترصدها "الدستور" في التقرير التالى. 

 قدم الفنان محمد نوح مسرحية "مدد مدد شدى حيلك يا بلد" عام ١٩٧٣، تأليف زكى عمر، إخراج عبد الغفارعودة، أيضا مسرحية "رأس العش" عام ١٩٧٤، تأليف سعد الدين وهبة وإخراج سعد أردش، وفي نفس العام قدم "العمر لحظة" ومسرحية "الحب والحرب".

 أما الفنان سعيد عبدالغني فقد قدم عرضين من تأليفه "القرار، وجبل المغناطيس"، الأول من إخراج مجدي مجاهد، والثاني لفهمي الخولي، من أنتاج مسرح الطليعة عام 1974 بجانب "حراس الحياة" تأليف محمد الشناوى وإخراج أحمد عبد الحليم. 

وأنتج البيت الفني للفنون الشعبية عددا من العروض عن انتصار أكتوبر أبرزها "حبيبتى يامصر" عام ١٩٧٣ تأليف سعد الدين وهبة وإخراج سعد أردش، "الحرب والسلام" تأليف يوسف السباعي وإخراج محمود رضا ومحمد صبحي، "مصر بلدنا" تأليف حسام حازم وإخراج أحمد زكى، "نوار الخير" تأليف توفيق الحكيم ونجيب محفوظ وإخراج حسن عبد السلام.

محمد صبحى نجيب محفوظ انتصارات أكتوبر المجيدة ذكرى انتصارات أكتوبر انتصارات أكتوبر محمد الشناوي انتصار اكتوبر سعد الدين وهبة محمود رضا عبد الغفار البيت الفني للفنون الشعبية

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رسائل ٦ أكتوبر

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