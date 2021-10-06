شرم الشيخ تستضيف مؤتمر رجال الأعمال المصريين - الأفارقة

تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين الافارقة بالتعاون مع أعضائها من القطاع الخاص غدا الخميس مؤتمرا دوليا يناقش "دور القطاع الخاص في تعزيز التجارة والصناعة والاستثمار والنهوض بالاقتصاد - نقطة بداية - الجمهورية الجديدة 2030"، والذي ينطلق من مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية كلا من نيفين جامع وزير التجارة والصناعة ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وتستمر فعالياته لمدة يومين.

وصرّح الدكتور يسري الشرقاوي رئيس الجمعية بأن المؤتمر يحظى بمشاركة دولية بوجود ممثلين ومتحدثين من 7 دول عربية وأوروبية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة أنشطة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة والتعاون بين أعضائها والشركاء الاستراتيجيين الذين يرغبون في التوسع وزيادة أنشطتهم في مصر وفي عمق القارة الإفريقية.

وأكد الشرقاوي أن المؤتمر يعد من أكبر المؤتمرات التي ترعاها الجمعية وتنظمها بالتعاون مع واحدة من كبرى المجموعات الاستثمارية التي تعمل في القطاعات والمجالات المختلفة ومعها العديد من الشركاء الاستراتيجيين صناعيا وتجاريا وخدميا، بالإضافة إلى العديد من شركات المقاولات والتي تعمل في عدد من مشروعات البنية التحتية والسياحية وحلول تكنولوجيا المياه.

وأشار الدكتور يسري الشرقاوي إلى أنهم يستهدفون من المؤتمر النجاح بالخروج بعدد من العقود ومذكرات التفاهم، لافتا إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة تسعى جاهدة دائما د لدعم أعضاءها ونشر وتوسعة أعمالهم، معتبرا أن هذا هو الدور المهم لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في دور الدولة في الإصلاح الاقتصادي.

واكد احمد عبدالعزيز الامين العام للمؤتمر أن المؤتمر سيشهد توقيع عدد من البروتوكولات والعقود.

وأعلن عبد العزيز أنه من المنتظر توقيع عقود تحالف مع عدد 8 شركات فى عدة مجالات التي ستعمل في حجم مشروعات مع ايه ام اتش جروب الحالية والمستقبلية.

ومن المتوقع وصول حجم المشروعات فى حدود ٢ مليار جنيه، مما سيسهم في فتح مجالات عمل كبيرة للشباب المصري كما سيسهم في رفع أعداد الموظفين الحاليين في المجموعة والشركات التابعة لها، مشيرا إلى عدد الفرص الوظيفية التي ستنتج عن نشاط المجموعة في الخمس سنوات القادمة حيث سيتم توفير عدة فرص وظيفية لكافة القطاعات التنفيذية في كافة المجالات ومن المنتظر أن يتم تهيئه عدد لا يقل عن 2500 وظيفة وفق خطة ممنهجة.

وقال " إن هذا سيؤدي إلى زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المتوقع جذبه كمستهدف خلال السنوات الخمس القادمة.

وأوضح أنه طبقا للمستهدف فإنه من المتوقع وصول حجم الاستثمار الأجنبى المتوقع جذبه 2 مليار دولار.